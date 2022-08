Akshay Kumar répond aux appels au boycott de Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha ; dit: “L’industrie cinématographique aide l’économie indienne”

Au cours des deux dernières semaines, les médias sociaux ont bourdonné de tendances au boycott autour de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et de Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Alors qu’Aamir et Kareena ont réagi aux personnes appelant au boycott, Akshay a maintenant partagé sa réaction à ce sujet. Il a demandé aux trolls de ne pas entrer dans de telles tendances puisque l’industrie cinématographique indienne aide l’économie du pays.

“Il y a quelques personnes qui font toutes ces choses, ils font des méfaits, ça va. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, n’importe qui peut faire ce qu’il veut. C’est un pays libre, tout le monde est autorisé à faire ce qu’il veut. Mon truc est de quiconque que cette industrie ou n’importe quelle industrie, que ce soit l’industrie du bâtiment, l’industrie cinématographique ou l’industrie du vêtement, tout cela contribue à l’économie de l’Inde. En faisant des choses comme ça, cela n’aura aucun sens. Nous sommes tous sur le point de faire notre pays le plus grand et le plus grand. Je demanderais simplement de ne pas y entrer car ce sera mieux pour notre pays”, a déclaré Akshay aux médias lors de sa récente conférence de presse.

Auparavant, Aamir avait déclaré qu’il se sentait triste quand les gens pensaient qu’il n’aimait pas ce pays et leur avait demandé de regarder son prochain film. D’un autre côté, Kareena a déclaré qu’elle ne prenait pas ces tendances au sérieux. En 2014, Aamir avait fait face à une tendance similaire au boycott du film PK de Rajkumar Hirani. Cependant, le film est devenu l’un des plus gros blockbusters de tous les temps.

Le vendredi 11 août, Akshay et Aamir sont tous prêts pour un affrontement au box-office avec leurs films Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha. Il reste à voir lequel des deux films obtiendra une plus grande part des profits ou des pertes au milieu des appels au boycott sur les réseaux sociaux.