Akshay Kumar rejoint la campagne « Corona Ko Harana Hai » de la FICCI et partage 5 conseils pour un comportement approprié au COVID | Nouvelles des gens

New Delhi : Alors que le pays est aux prises avec la deuxième vague de crise mortelle du COVID-19, tout le monde, y compris les célébrités de Bollywood, étend son soutien pour aider les personnes dans le besoin.

L’acteur Akshay Kumar s’est avancé et s’est associé à la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI) pour leur dernière campagne « Corona Ko Harana Hai ».

Afin de rendre les gens plus conscients et vigilants au sujet du coronavirus mortel, Akshay a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo dans laquelle il a donné des conseils concernant le comportement approprié au COVID.

Il a pris son compte Instagram et a écrit, « Partager quelques conseils importants sur le comportement approprié au COVID qui sont indispensables même après la vaccination afin de lutter contre cette pandémie. Veuillez regarder et prendre note.

#CoronaKoHaranaHai @ficci_india @iaaindia #IndianBroadcastingFoundation.. »

Dans la vidéo, l’acteur de ‘Kesari’ a partagé cinq conseils à suivre en cas de symptômes ou après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Akshay et sa femme Twinkle Khanna ont fait don de 100 bouteilles d’oxygène dans le but d’aider les patients COVID et se sont également associés à la Fondation Uday pour faire don de concentrateurs d’oxygène.

Sur le plan du travail, Akshay a actuellement son minou plein de films au cours des prochains mois. Il a ‘Atrangi Re’, ‘Ram Setu’, ‘Raksha Bandhan’, ‘Prithviraj’ et ‘Bell Bottom’ dans le pipeline.