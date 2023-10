Akshay Kumar rejoint à nouveau Shah Rukh Khan et Ajay Devgn dans la publicité Vimal après s’être excusé après la réaction négative ; Internet le traite d’hypocrite

Maintenant, c’est choquant pour tout le monde, pas seulement Akshay Kumarles fans. Après avoir reçu une réaction massive pour sa première approbation auprès de la marque de tabac Vimal avec Shah Rukh Khan et Ajay Devgn, Akshay s’est excusé d’avoir été irresponsable et de ne pas avoir choisi les choses judicieusement, et il a même mentionné qu’il avait annulé toute son association avec la marque et qu’il avait même restitué l’argent et payé une compensation pour la publicité, mais il n’a aucun contrôle sur la première publicité diffusée. partout.

Et maintenant, la nouvelle et deuxième approbation crée un énorme émoi en ligne et apporte lee Mission Raniganj actor encore plus de colère de la part des médias sociaux. La superstar est interrogée sur ce qui est arrivé à ses excuses et pourquoi il a refait la publicité. Mais tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre que l’acteur précise s’il s’agit de la dernière approbation ou s’il l’a tourné cette fois-là seulement.

Regardez la vidéo de la publicité pour le tabac d’Akshay Kumar qui redevient virale, et Internet reproche à Khiladi Kumar d’être associé à cette approbation bien qu’il ait été fouetté.

Le roi Khan a l'air fringant dans le nouveau #Vimal annonce! #ShahRukhKhan mettant également en vedette #AjayDevgn & #AkshayKumar

#AkshayKumar a reculé en tant qu'ambassadeur de Vimal après avoir subi des réactions négatives de la part des neutres. maintenant je fais à nouveau des publicités vimal !! paiso ke liye kuch bhi kar skta hai ye banda ?

Un utilisateur a écrit : « Comment des acteurs aussi géniaux peuvent-ils accepter de faire une publicité aussi stupide et totalement insensée, avec également un produit nocif ???? Trois nouvelles merveilles du monde !!! De l’argent et une position sans aucun sens moral ! » Un autre utilisateur a demandé : « Tum log kya kar rahe ho Paisa ke liye Kuchh Bhi Karoge ».

Dans l’avenant, vous pouvez voir comment Shah Rukh Khan et Ajay DevgNous sommes assis dans la voiture et appelons Akshay Kumar, où ils ouvrent le paquet de marque de tabac, et avec cela, l’acteur arrive à leur rencontre. Akshay Kumar se réjouit actuellement du succès de son dernier album, Mission Raniganj.