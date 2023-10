Akshay Kumar réagit à son tag « Modi Bhakt » et à sa comparaison avec l’idéologie politique de Shah Rukh Khan

Akshay Kumar est souvent accusé d’être un « Modi bhakt » et de promouvoir le parti au pouvoir, le BJP. Et enfin, le Mission Raniganj l’acteur a fait ces affirmations d’être Premier ministre Narendra Modi Bhakt, qui est intervenu après son entretien imaginaire avec l’homme lui-même en 2019. Dans la dernière interview, l’orateur de la douche a parlé du tag de Modi Bhakt et l’a rejeté, affirmant qu’il avait eu l’occasion de parler à Modi à un niveau humain, et n’importe qui aurait sauté sur cette opportunité, et lui aussi. Pour défendre cette évidence, nous avons eu un entretien avec PM Modi, où il a ensuite été suivi ou interrogé sur la consommation de mangues. Il a déclaré : « N’importe qui aurait saisi cette opportunité si on la lui avait offerte ».

Dans la même interview, il a même évoqué l’accusation de faire un cinéma partisan fondamentalement en faveur du gouvernement ; il l’a fermement nié et a déclaré que les récits des médias sociaux l’avaient placé d’un côté de l’allée politique et d’autres acteurs tels que Shah Rukh Khan de l’autre. Tout ce qu’il fait, c’est rire et passer à autre chose.

Akshay a même mentionné qu’il était souvent accusé de faire des films en faveur des idéologies du parti au pouvoir actuel, et il a nié avoir déclaré avoir également réalisé des films se déroulant à l’époque du Congrès. « C’est vrai. Certaines personnes m’accusent de promouvoir Swachh Bharat à travers les toilettes : Ek Prem Katha ; j’ai aussi fait Padman. Mais personne ne remarque que j’ai réalisé Airlift, qui se déroule à l’époque du Congrès. Même la Mission Raniganj se déroule à l’époque du Congrès. Mais personne ne le souligne. Ils ne disent ces choses que lorsque cela convient à leur récit ».

Lorsque Jawan de Shah Rukh Khan est sorti, Internet a affirmé que le film était contre le gouvernement Modi, et il a pris tous les sujets importants et a exposé le scénario actuel du gouvernement. Jawan a jusqu’à présent gagné 1 103,2 crores au box-office mondial.