Akshay Kumar rayonne de fierté devant le nouveau bâtiment du Parlement ; les internautes ont une réaction radicale

Akshay Kumarcomme beaucoup d’autres en ce moment, prend mariée dans le nouveau bâtiment du Parlement. les photos et les vidéos du nouveau bâtiment du Parlement deviennent virales partout sur Twitter et Mon parlement ma fierté est à la mode en ce moment pendant que vous lisez ceci. Le nouvel édifice du Parlement sera inauguré aujourd’hui (dimanche). L’honorable Premier ministre indien Narendra Modi a partagé la vidéo en ligne et depuis, elle est devenue le sujet de conversation de la ville. Il y a une fonctionnalité, semble-t-il, pour mettre votre propre voix off sur la vidéo et la partager en ligne. Akshay Kumar a partagé la vidéo dans sa voix off et elle a suscité une grande variété de réactions.

Akshay Kumar rayonne de fierté devant le nouveau bâtiment du Parlement

La nouvelle vidéo de l’édifice du Parlement a fait la une des journaux du divertissement. Akshay Kumar a également partagé la vidéo il y a quelques heures. Dans la vidéo, il a expliqué comment, lorsqu’il était enfant, il visitait la porte de l’Inde et ses environs et voyait les bâtiments construits par les Britanniques. L’acteur se vante du nouveau bâtiment du Parlement. « Fier de voir ce nouveau bâtiment glorieux du Parlement. Puisse-t-il être à jamais un symbole emblématique de l’histoire de la croissance de l’Inde », écrit-il tout en félicitant l’honorable Premier ministre Narendra Modi d’avoir rendu cela possible.

Regardez la vidéo du nouveau bâtiment du parlement avec la voix d’Akshay Kumar ici :

Fier de voir ce glorieux nouveau bâtiment du Parlement. Puisse-t-il être à jamais un symbole emblématique de l’histoire de la croissance de l’Inde. #MonParlementMaFierté pic.twitter.com/vcXfkBL1Qs Akshay Kumar (@akshaykumar) 27 mai 2023

Les internautes réagissent à la voix off donnée par Akshay Kumar :

Eh bien, les internautes n’ont besoin de rien pour créer des mèmes ou s’en prendre à n’importe quelle célébrité ces jours-ci. Akshay Kumar est l’une des célébrités qui est souvent la cible des internautes pour diverses raisons. Que ce soit ses films, ses chansons ou maintenant, la vidéo du bâtiment du Parlement. La citoyenneté canadienne d’Akshay Kumar a été évoquée par beaucoup et les gens s’en prennent à l’acteur à ce sujet. Cela dit, il y a des partisans d’Akshay Kumar qui se sentent fiers de la décision de l’acteur. Découvrez les tweets ici :

Pourquoi un Canadien s’immisce-t-il dans l’édifice du Parlement indien? ???? Villageois Anuj Tomar (@Da___Engineer) 27 mai 2023

Le Canadien Akshay Kumar Après avoir lu les citations et les commentaires ? pic.twitter.com/8mEBOQHaxS . (@AamirsABD) 27 mai 2023

Akshay Kumar, fier de vous pour ce monsieur ! Vous montrez toujours des amours envers notre pays Rajbir Kumar (@imRajbir_) 27 mai 2023

Begani shaadi mein Canadian deewana ? PuNsTeR (@Pun_Starr) 27 mai 2023

Canada me v ek aisa building hai.! Shahil Rajdan (@IMsrajdan) 27 mai 2023

Pourquoi es-tu fier, Ce n’est pas le Parlement du Canada, Ne t’immisce pas dans nos affaires internes. Swati Dis’Qualified?Dixit (@vibewidyou) 27 mai 2023

La façon dont Akshay Kumar utilise constamment sa plate-forme pour honorer et rendre hommage est incroyable Shashank Shekhar Mishra (@shekharmishra23) 27 mai 2023

Akki Sir vraiment meilleur hai, le patriotisme apka ne connaît vraiment pas de limites! Sushma Pandey (@ISushmaPandey) 27 mai 2023

Frère, CECI est le parlement de votre pays. ?? pic.twitter.com/pHE3pE6p65 RKJ (@gumnaam_faaris) 27 mai 2023

C’est le parlement indien pourquoi ça t’intéresse ? Quels sont vos projets ? Je ne fais pas confiance aux Canadiens. Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 27 mai 2023

C’est vraiment une très bonne personne, nous sommes tous fiers d’Akshay Kumar, il est un exemple pour les citoyens du pays. Aashis Rajat (@AashisRajat1) 27 mai 2023

C’est en effet un moment de fierté pour nous tous INDIENS… et cette vidéo dans votre voix est devenue plus attrayante et Wow… JAI HIND JAI BHARAT ??? ??????? ??????? ?? (@shekhu29) 27 mai 2023

Humara Bharat Mahan ! Fier de toi pour ça Rahul Mishra (@DigitalRahulM) 27 mai 2023

Sur le plan du travail, Akshay Kumar a Bade Miyan Chote Miyan avec Tiger Shroff, un biopic de Jaswant Gill, Hera Pheri 3 avec Paresh Rawal, Suniel Shetty et Kartik Aaryan, OMG 2, le remake de Sorarai Pottru et d’autres films en préparation.