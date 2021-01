La Mission Paani Waterthon, une initiative de News18 et Harpic India, est sur le point de rassembler certaines des plus grandes célébrités, dirigeants et acteurs du changement pour unir leurs efforts pour une initiative visant à économiser l’eau et à la maintenir pour les générations à venir. Animé par l’acteur de Bollywood Akshay Kumar, l’ambassadeur de la campagne, l’événement mettra l’accent sur «Paani Ki Kahaani, Bhaarat Ki Zubaani», le thème de sensibilisation à la crise de l’eau en Inde.

Kumar, tout en s’adressant aux gens sur la nécessité de conserver l’eau, a parlé des nombreux avantages de l’hydrothérapie. L’acteur, accro au fitness, a souvent parlé de ses séances d’entraînement rigoureuses et il a donné un aperçu de la façon dont l’eau l’a aidé à récupérer.

L’hydrothérapie ou l’aquathérapie est une forme d’activité pratiquée dans l’eau pour aider à la rééducation et à la récupération après un entraînement intensif ou une blessure grave. Cela est devenu de plus en plus une forme de traitement et d’exercice populaire pour les athlètes.

Parlant d’une période difficile dans les années 1990 où il avait souffert de glissements de disque, la superstar a déclaré que l’hydrothérapie était quelque chose qui pouvait le soulager alors que rien d’autre ne fonctionnait pour lui.

La superstar, en développant plus loin, a déclaré qu’en effectuant une cascade difficile, elle avait fini par souffrir d’un disque glissé et qu’après qu’aucun traitement n’a fonctionné, son médecin lui a suggéré de subir une hydrothérapie. Expliquant le processus, l’acteur a déclaré: «Le processus implique de s’entraîner dans l’eau. Que ce soit la course, la marche ou toute forme d’exercice, l’hydrothérapie implique de s’entraîner dans l’eau. Ce qui se passe dans ce cas, c’est que l’eau retire l’impact. de l’exercice et la flottabilité de l’eau réduit le stress de porter du poids sur son corps. «

Kumar a ajouté que l’on peut faire de tels exercices dans les piscines ou dans n’importe quel plan d’eau. Il a également parlé d’un ajout récent à son équipement d’entraînement, un tapis roulant à eau. Élaborant sur le même sujet, l’acteur a montré un court clip de lui-même courant à l’intérieur du tapis roulant et a également expliqué comment l’eau qu’il utilise dans l’exercice peut être stockée, nettoyée et réutilisée pendant 3 à 4 mois, garantissant ainsi un gaspillage d’eau minimum.