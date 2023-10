Akshay Kumar qualifie Mission Raniganj de son meilleur film de tous les temps

Akshay Kumar est au septième ciel alors que son dernier film Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue est sorti en salles et a reçu un tonnerre d’applaudissements de la part des fans. Le film s’inspire de l’histoire vraie de Jaswant Singh Gill, qui a mené une opération de sauvetage audacieuse pour sauver 64 mineurs coincés dans une mine de charbon à Raniganj, au Bengale occidental. Akshay Kumar joue le rôle de Jaswant Singh Gill avec la plus grande conviction et le plus grand charisme, et livre l’une de ses plus belles performances à ce jour.

Dans une interview accordée à un portail, Akshay Kumar a exprimé sa joie et sa gratitude pour la réponse massive au film. Il a déclaré : « J’ai déjà réalisé environ 150 films, mais celui-ci est mon meilleur film. » Il a également remercié le réalisateur Tinu Suresh Desai ainsi que l’ensemble des acteurs et de l’équipe pour leur travail acharné et leur dévouement.

Mission Raniganj

The Great Bharat Rescue est un film captivant et passionnant qui met en valeur le courage et le sacrifice de l’équipe de secours, qui ont risqué leur vie pour sauver les autres. Le film a été salué comme l’un des meilleurs films de l’année 2023 et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public. Le film tourne désormais avec succès dans les cinémas du pays.

Billetterie de Mission Raniganj, jour 6

Mission Raniganj a bien performé lors de ses 5 premiers jours au box-office et a réussi à gagner Rs. 15,6 crores nets, tandis que le 6ème jour, le film d’Akshay Kumar-Parineeti Chopra aurait rapporté Rs. 1,43 crore Inde net.