Akshay Kumar partage une photo heureuse avec le réalisateur de ‘Bhool Bhulaiyaa’ Priyadarshan, le duo discute de leur prochain projet

La superstar Akshay Kumar, samedi, a partagé une photo de sa rencontre avec le cinéaste d’élite Priyadarshan avec qui il a collaboré dans le passé pour des films à succès comme « Hera Pheri », « Bhul Bhulaiyaa » et plus encore. Le dernier tweet d’Akshay est sans aucun doute suffisant pour enthousiasmer ses fans alors qu’il partageait une photo avec le réalisateur, qui a republié le tweet de l’acteur et a annoncé qu’ils s’étaient tous les deux rencontrés pour discuter de leur nouveau film ensemble.

« Quand un gars avec un sens de l’humour aussi brillant que @priyadarshandir vient appeler, une journée de dur labeur devient une journée de rire ! #HappinessBTS », a tweeté Akshay. Partageant à nouveau le tweet d’Akshay, Priyadarshan a écrit : « Après une longue pause, nous passons du bon temps à discuter du prochain film hindi et j’apprécie ces discussions avec @akshaykumar. »

Peu de temps après que le duo acteur-réalisateur ait partagé les images sur leurs comptes Twitter, les fans ont sonné dans la section des commentaires, laissant des émoticônes de cœur rouge, de feu et d’amour et demandant une mise à jour sur « Hera Pheri 3 » du duo.

Sur une note connexe, `Hera Pheri` a été réalisé par Priyadarshan mais la suite du film a été dirigée par Neeraj Vora. En parlant de la scène cinématographique d’Akshay Kumar, l’acteur a des films très attendus comme « Sooryavanshi », « Raksha Bandhan », « Prithviraj », « Bell Bottom », « Ram Setu » et « Bachchan Pandey » en préparation.

Il sera également vu dans `Filhaal 2`, la chanson qui marquera son deuxième clip indépendant après la chanson à succès sortie en 2019 `Filhaal`. Le clip qui présente également Nupur Sanon sortira le 6 juillet.