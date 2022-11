Akshay Kumar partage une photo de la Statue de l’Unité, les internautes disent “poori duniya ghum lo par Hera Pheri 3 mat chhodo”

Le dimanche 13 novembre, Akshay Kumar a partagé sa photo de la Statue de l’Unité, la plus haute statue du monde représentant le combattant indien de la liberté Sardar Vallabhbhai Patel, du Gujarat. Le dos d’Akshay peut être vu alors qu’il fait face à la destination touristique sur la photo, qu’il a sous-titrée : “Je suis à Ekta Nagar, qui abrite la Statue de l’Unité, la plus haute statue du monde. Il y a tant à faire ici dans le giron de la nature. Avez-vous été ici?”.

La superstar a confirmé samedi qu’il ne faisait plus partie de la série comique culte Hera Pheri avec Paresh Rawal et Suniel Shetty. Il semble que le public n’ait pas été en mesure de digérer le fait car un certain nombre de ses fans se sont tournés vers la section des commentaires demandant à l’acteur de revenir dans Hera Pheri 3.

Un de ses fans a commenté, “Sir bhale hi puri duniya ghum lo par please hera pheri 3 mat chodo”, tandis qu’un autre de ses fans a demandé que son fandom soit prêt à payer ses frais pour le film comme ils l’ont écrit, “Hum fans chanda ikattha karke aapki Hera Pheri 3 ki fees de denge Raju Bhai, Hera Pheri 3 signe kar lo”.





Un autre commentaire disait: “Je ne me sens pas bien, j’ai mal au cœur après avoir entendu la nouvelle que vous ne faites pas Hera Pheri 3. Je regarde le film plusieurs fois parce que la seule raison est vous. Monsieur, maintenant vous ‘ Je dis que tu ne fais pas Hera Pheri, c’est déchirant tu es mon seul acteur préféré depuis mon enfance jusqu’à maintenant et pour toujours”.

Pour les non-initiés, Paresh Rawal a confirmé que Kartik Aaryan fera partie de Hera Pheri 3. Kartik a remplacé Akshay dans la comédie d’horreur Bhool Bhulaiyaa 2 plus tôt cette année. Le réalisateur Anees Bazmee, qui mettait également en vedette Tabu et Kiara Advani, entre autres, s’est avéré être un énorme blockbuster gagnant plus de Rs 250 crore au box-office mondial.