Akshay Kumar partage un aperçu de son avatar Lord Shiva d’OMG 2, laisse les internautes divisés : « Sanatan dharam ka majak… »

Dimanche, Akshay Kumar a dévoilé des informations cruciales sur la date de sortie du teaser de son prochain film OMG 2. L’acteur a partagé une vidéo sur son compte de réseau social et a révélé que le teaser d’OMG 2 sortira le 11 juillet.

Avec la dernière mise à jour, Akshay a partagé un autre aperçu de son avatar Lord Shiva. Dans la vidéo, Kumar, dans son avatar Lord Shiva, avance et en arrière-plan, les fidèles célèbrent Shiva en chantant Har Har Mahadev. Vers la fin de la vidéo, Kumar répond à ses fidèles par un sourire, confirmant son arrivée dans leur vie. Akshay a partagé la vidéo avec la mise à jour et a écrit dans la légende : « #OMG2Teaser sorti le 11 juillet. #OMG2 en salles le 11 août. »

Voici la vidéo

Dès que la mise à jour du teaser a été partagée par Kumar, plusieurs internautes ont exprimé leurs doutes sur l’avatar Lord Shiva d’Akshay. Parmi quelques félicitations et messages positifs, une majorité d’entre eux ont demandé et espèrent que le film ne blessera pas leurs sentiments religieux. Un internaute a écrit : « Sanatan Dharm ka majak Nahin Hona chahie film mein ». Un autre internaute a écrit : « Akshay ji, j’espère que ce film ne blessera pas les hindous et l’aspect religieux. » Un internaute a écrit : « Ummeed yahi hai ki isme sanatan ka majak na bane ». Un autre internaute a écrit : « Veuillez vous assurer que cela ne manque pas de respect à notre culture hindoue. »

OMG 2 d’Akshay Kumar met également en vedette Pankaj Tripathi en tête parallèle. Le film affrontera Sunny Deol et Ameesha Patel-star Gadar 2 dans les cinémas alors que les deux films sortent le 11 août.