Akshay Kumar partage des photos de BTS avec Bhumi Pednekar, Aanand L Rai un mois avant la sortie

Avec exactement un mois avant la sortie de Raksha Bandhan, Akshay Kumar a partagé des photos des coulisses des décors du film avec l’actrice principale Bhumi Pednekar, le réalisateur Aanand L Rai et d’autres membres de la distribution sur son compte Instagram qualifiant les images de “moments spéciaux de ce film très spécial ».

Sous-titrant les cinq photos, l’acteur de Bell Bottom a écrit : “Un film célébrant le lien le plus spécial où il y avait vraiment beaucoup de liens (emoji cœur rouge) Partager quelques moments spéciaux de ce film très spécial, venir dans un cinéma près de chez vous en 1 mois. #RakshaBandhan sort le 11 août dans les cinémas.”

Sur la première photo, on peut voir Akshay étreindre Rai et Bhumi avec une expression de clignement d’œil. Sur la deuxième image, on peut voir le réalisateur de Raanjhanaa serrer chaleureusement dans ses bras l’acteur de Bachchhan Paandey alors qu’il est assis sur une chaise dans une chemise à carreaux bleus. Une autre photo montre Kumar avec toutes les actrices de Raksha Bandhan – Bhumi Pednekar, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth, Sahejmeen Kaur et Sadiaa Khateeb.

LIRE | Raksha Bandhan contre Laal Singh Chaddha, Dieu merci contre Ram Setu, Drishyam 2 contre Bheed : les gros affrontements de Bollywood en 2022

Sur la quatrième photo, on peut voir l’acteur de 54 ans embrasser sa sœur à l’écran Sadia Khateeb sur le front, tandis que le réalisateur de Zero se tient derrière l’actrice de Shikara. Dans la dernière photo, Akshay a pris la pose avec toutes ses sœurs à l’écran, assis au sommet d’une terrasse dans son look Raksha Bandhan.





Prévu pour une sortie le 11 août 2022, le réalisateur Aanand L. Rai fera face à un affrontement avec le drame très attendu d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha. Outre Aamir, le film réalisé par Advait Chandan, qui est l’adaptation officielle du drame hollywoodien Forrest Gump de Tom Hanks, met également en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Manav Vij dans des rôles de premier plan avec la superstar Telugu Naga Chaitanya faisant ses débuts à Bollywood.