Akshay Kumar parle de son rétablissement au COVID-19

Akshay Kumar, qui est connu pour prendre les plus grands risques dans la réalisation de ses films d’action, est maintenant prêt à tourner pour ses nouvelles sorties tout en suivant le protocole COVID-19. Lors d’une conversation avec Hindustan Times, il a parlé du facteur de risque lié à la prise de vue à de tels moments et de l’importance de se remettre au travail.

Interrogé sur le risque qu’il prend de tirer au milieu de la pandémie, il a déclaré: «J’admets que ce n’est pas sans peur. Je crains à juste titre et prudemment tout mouvement raisonnable, comme tout le monde en a besoin. Mais, je suis aussi incroyablement reconnaissant d’avoir la quantité de travail que j’ai, ce qui en soi est suffisant pour me permettre de me lever et de me préparer à partager à nouveau mon visage masqué avec le monde. Nous devons tous commencer quelque part, mais avec diligence et une extrême prudence ».

Il a ajouté : « Autant toute ma vie a consisté à prendre des risques en matière de santé, je suis très sérieux. Cette pandémie a rappelé à beaucoup d’entre nous à quel point la vie peut être courte, aussi sûre que nous devons continuer à l’être, il est temps de recommencer lentement à chasser nos arcs-en-ciel, de sentir l’air extérieur dans nos poumons, d’apporter du bonheur dans nos maisons, de construire notre mental santé et laissez lentement Covid devenir la nouvelle norme. Au lieu d’essayer de le battre, nous devrions essayer d’accepter que Covid sera une grande partie de nos vies pendant un certain temps. Faites des pas de bébé, mais commencez à faire des pas. Je prie juste que tout le monde reste prudent, avec prudence, je pense que nous pouvons survivre à cela.

Akshay a été testé positif au COVID-19 en avril de cette année. Il a été mis en quarantaine pendant le nombre de jours requis et près de deux mois après son rétablissement, il a été revu sur les plateaux de tournage. Lorsqu’on lui a demandé de donner du repos à son corps, il a dit

« Autant je ne souhaiterais pas cela à moi-même ni à personne, je suis soulagé que cela se soit produit en avril, car je me suis reposé plus maintenant que depuis ma naissance. J’ai eu le temps de récupérer, de réfléchir et d’améliorer mon style de vie. J’ai été plus doux avec moi-même, surtout avec mon entraînement et mes attentes, en ce qui concerne vraiment tout. J’ai compris la doublure argentée pour attraper Covid et c’est d’apprécier chaque souffle que j’ai la chance de prendre à partir de ce jour. Le post que ma femme a partagé [after I got discharged from hospital] m’a vraiment fait réaliser que tout le monde ne rentre pas à la maison, j’étais l’un des chanceux et je ne l’oublierai jamais.

Akshay sera vu dans la sortie en salles de Ranjit M Tewari ‘Bell Bottom’ pour son prochain qui a été tourné au milieu de la pandémie et tourne actuellement pour ‘Rakshabandhan’ avec Bhumi Pednekar.