Akshay Kumar nommé l’un des plus gros contribuables en Inde; Les internautes trollent “Canada Kumar” tandis que les Akkians viennent en soutien

Akshay Kumar a de nouveau été désigné comme l’un des contribuables les plus élevés dans le pays. Akshay est l’une des stars les plus actives du pays. Il a quelques films à sortir dans le pipeline alors qu’il tourne simultanément pour d’autres projets. Et maintenant, on dit qu’Akshay Kumar est l’un des plus gros contribuables du pays. L’acteur sera félicité avec un Samman Patra pour le même. Une photo du Samman Patra au nom d’Akshay Kumar a fait le tour.

Akshay Kumar nommé le plus gros contribuable

Un rapport dans un portail de divertissement a cité une source disant qu’Akshay Kumar a beaucoup de films ainsi que des mentions de marque dans son minou. Il dirige les affaires à la fois dans les films et dans le monde des marques et il n’est donc pas surprenant qu’il soit l’un des contribuables les plus élevés du pays. Un certificat de félicitation a circulé qui a été reçu par son équipe dans le pays. Akshay tourne pour son prochain, Capsule Gill avec Tine Desai au Royaume-Uni. Ce n’est pas la première fois qu’Akshay est nommé l’un des plus gros contribuables. Il est l’un des plus gros contribuables du pays depuis 5 ans.

Les internautes troll Akshay, les Akkians viennent en soutien

Dès que la photo et la nouvelle de la félicitation d’Akshay Kumar ont fait surface, les internautes ont commencé à traquer Akshay Kumar sur sa citoyenneté. De nombreux utilisateurs de Twitter ont apporté sa nationalité et son passeport dans la conversation. Tandis que les akkians venaient à sa défense. Découvrez les tweets ici :

De l’Inde ou du Canada ??? ?????? (@Being_Crick_SAi) 24 juillet 2022

Le plus gros contribuable de l’industrie cinématographique hindi est #AkshayKumar . haineux, les trolleurs devraient cesser de le voir comme #canadakumar karnamit (@amitkarn99) 24 juillet 2022

Producteur ki lasci me paisa kamaya yah Canadien #AkshayKumar ??? Être confitures (@BeingSa32417851) 25 juillet 2022

Pire RP. #AkshayKumar a le PR le plus éhonté. Sortie du film se pehle Donation ya govt. se kuch samman leke Movie ka promotion karta hai. Paji Inde mein kamata hai donc taxe à dena padega salut. Ye konsa badi baat hai. Mais il est canadien. Et il n’a pas le droit de voter en Inde. https://t.co/oKCNmO5Kbo Shivaay Chauhan (@ShivaayAkkian) 24 juillet 2022

Taxe pour sab deta hai. Mais isko leke PR bazi. Honte à toi #AkshayKumar paji. Shivaay Chauhan (@ShivaayAkkian) 24 juillet 2022

#AkshayKumar a obtenu une récompense de l’impôt sur le revenu pour avoir payé l’impôt le plus élevé Nous devrions faire une tendance positive dessus pic.twitter.com/EQEulw6T67 Masse Akshay Kumar (@AKisHeart) 24 juillet 2022

#AkshayKumar une fois de plus reconnu comme l’une des célébrités les mieux payées en Inde. Le département de l’impôt sur le revenu a apprécié son effort avec un témoignage @akshaykumar @IncomeTaxIndia pic.twitter.com/nBAaw5CxlN Madhab Das (@dasmadhab) 24 juillet 2022

MEGASTAR AKSHAY KUMAR EST LE PAYEUR D’IMPÔT LE PLUS ÉLEVÉ DEPUIS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES. ? 1 min de silence pour tous les Akshay Sir Harters. @akshaykumar #AkshayKumar #BharatKiShaanAkshayKumar #AzadiKaAmritMahotsav#PatnaCityAkkians pic.twitter.com/IRDlLOdVP8 ??AKKIANS DE LA VILLE DE PATNA (@PAkkians) 24 juillet 2022

Samman pour être un chaatukaar ? Miss Opsie (@MissOpsie) 24 juillet 2022

Film aate salut premier départ kaar diya … Sortie du film se pehle donation ya koi samman … Pire PR … Mais connectez-vous ab Samajh gaya h … Hasmi ? Fan de la mégastar Salman Khan ? (@HasmiSalmaniac) 24 juillet 2022

Sarkari Acteur + Gouverneur indien canadien itni Aasani Se Thodi Chodhegi ? Aryan Raj (@BeingAryanRaj12) 24 juillet 2022

Film ka promotion ??? Être confitures (@BeingSa32417851) 25 juillet 2022

Modiji ka interview liya hai to Award to milega hi.. #SamratPrithviraj https://t.co/z1FmnOmiHN Mustafa Yusufbhai Kalla (@mustafa_mustu) 24 juillet 2022

Un acteur canadien ? SAM_SRKIAN (@Jille_Tabahi) 24 juillet 2022

#AkshayKumar paji gagne de l’argent en Inde. Alors taxe à dena padega. Aur étranger ko taxe sabse pehle dena padta hai. Nahin pour annuler le visa ho jata hai. Mais fait ye ​​hai ki wo ek hai canadien. Et l’Inde mein vote dene ki right nahin hai. Shivaay Chauhan (@ShivaayAkkian) 24 juillet 2022

acteur canadien>>>acteurs indiens Aryan Singh Rajput (@Aryan_Tweets_77) 24 juillet 2022

Idem sur Indian Actor ? Canada Kumar ère ? moment de fierté Akkians pic.twitter.com/t3eVc6UP29 Akkian Rv Chetry (@Ranveer_Chetry) 24 juillet 2022

Akshay Kumar sur les trolls

Lors d’une apparition sur Koffee With Karan 7 récemment, Akshay Kumar a été interrogé sur le fait d’être trollé. L’acteur a dit qu’il n’était pas dérangé par cela. Il a même fait référence au nom de troll Canada Kumar. Plus tôt, Akshay s’était ouvert sur le tapage autour de sa nationalité et de son passeport. L’acteur a dit qu’il ne comprenait pas vraiment toute la négativité qui l’entourait. Akshay Kumar a déclaré qu’il n’avait pas visité le Canada au cours des sept dernières années et qu’il travaillait et payait tous ses impôts en Inde.