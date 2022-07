Akshay Kumar n’en a rien à foutre d’être traqué en tant que « Canadian Kumar »; sur la romance de jeunes actrices, il dit: ‘Lagta hun kya 55 ka?’

Akshay Kumar n’est pas étranger aux trolls. Il est souvent tiré par des internautes sur sa citoyenneté canadienne. Bien que l’acteur n’ait jamais caché ou nié le fait qu’il détient un passeport canadien, il est soumis à la pêche à la traîne en ligne pour la même chose. Cependant, Akshay ne se soucie pas vraiment d’être trollé et appelé « Canadian Kumar » sur les réseaux sociaux.

Sur Koffee With Karan 7, lorsque Karan Johar a demandé à Akshay s’il se faisait troller sur les réseaux sociaux, le Khiladi Kumar a répondu : “Tout au plus, ils écrivent sur le Canada. Ce dont je me fiche.” Karan a ensuite souligné que les trolls l’appelaient Canada Kumar. À quoi, il a répondu: “Ouais Canada Kumar. D’accord, appelle-moi comme ça.”

Suite à cela, Karan a également demandé à Akshay de partager l’espace d’écran avec de jeunes actrices, ce qui lui vaut souvent des critiques en retour. Répondant à la question, Akshay a répondu : “Ils sont jaloux. Pourquoi pas moi ? Je peux travailler avec eux. Lagta hun kya 55 ka (Est-ce que j’ai l’air d’avoir 55 ans) ?” Dans un autre segment, Karan a demandé à Akshay avec quel acteur de GenZ il aimerait partager son titre de Khiladi, la réponse est venue, “Tiger Shroff”.

L’épisode a été honoré par Akshay et Samantha Ruth Prabhu ensemble. Akshay a fait sa superbe entrée dans le plus pur style Khiladi, portant la débutante de la série Samantha dans ses bras. Quand Karan a demandé à Akshay, “Que feriez-vous si Chris Rock faisait une blague sur Tina?” tout en évoquant le slapgate controversé des Oscars Chris Rock-Will Smith, Akshay a répondu : “Je paierais pour ses funérailles”, tout en suggérant que personne ne se mêle de sa femme Twinkle Khanna.

Au cours de l’émission, Samantha a également parlé de son divorce avec Naga Chaitanya. Elle a dit qu’ils avaient de la rancune l’un pour l’autre, ajoutant que s’ils sont gardés dans la même pièce, les gens devront cacher des objets pointus. Elle a également rejeté une rumeur selon laquelle elle aurait pris une pension alimentaire de Rs 250 crore à son ex-mari après la séparation.