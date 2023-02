Akshay Kumar-Mohanlal do Bhangra, Aamir Khan utilise une canne et d’autres images du mariage du fils de K Madhavan ; les fans s’inquiètent pour la star de Dangal

Séparé de Shershaah duo Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marier à Jaisalmer, un autre grand mariage a eu lieu au Rajasthan. Oui, tu l’as bien lu! De nombreuses célébrités ont assisté au grand mariage du fils de K Madhavan, président de Walt Disney Company India et de Star India. Gautam Madhavan s’est marié et il a été suivi par des célébrités telles que Prithviraj Sukumaran, Aamir Khan, Kamal Haasan, Mohanlal, Akshay Kumar et plus. Les invités ont apprécié leur temps au mariage, semble-t-il. Les images du mariage sont devenues virales en ligne.

Akshay Kumar et Mohanlal do Bhangra

Entertainment News regorge de mises à jour sur le mariage du fils de K Madhavan au Rajasthan. C’était une affaire étoilée. Une vidéo d’Akshay Kumar et Mohanlal dansant ensemble est devenue virale avec d’autres photos. Akshay et Mohanlal ont fait le pas de Bhangra ensemble pendant que tout le monde les encourageait. Voir les deux stars ensemble est un spectacle rare et les gens en parlent très bien.

Regardez la vidéo d’Akshay Kumar et du Bhangra de Mohanlal ici :

Aamir Khan avec une canne de marche, et plus de célébrités assistent au grand do

Outre le Bhangra, les photos et vidéos d’Aamir Khan de la cérémonie de mariage sont également devenues virales. Sur l’une des photos, Aamir Khan utilise une canne. Il est habillé en tenue traditionnelle du sud de l’Inde. Les fans d’Aamir Khan s’inquiètent de savoir s’il va bien. L’acteur, cependant, avait l’air plutôt heureux sur la photo. Une autre vidéo devient virale dans laquelle Akshay Kumar est vu en train de parler avec Kamal Haasan. On voit Aamir Khan les rejoindre. Découvrez les tweets viraux ci-dessous :

Il semble l’être depuis ces derniers temps. Je suppose qu’il s’est peut-être blessé en tournant pour les promotions de la réunion de 3 idiots pour le film de Sharman. Il va bien cependant, il était papule en marchant sans béquille aujourd’hui. Fan No 1 (@aamirfaNao) 10 février 2023

Les fans adorent les looks traditionnels des célébrités et les voient tous ensemble sous le même toit. Côté travail, Aamir Khan semble avoir fait une pause dans les films après Laal Singh Chaddha. Akshay Kumar sera vu avec Emraan Hashmi en selfie.