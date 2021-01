La superstar de Bollywood Akshay Kumar, tout en accueillant l’initiative Network18 Mission Paani Waterthon, a décidé de marcher sur le tapis roulant pendant plus de 21 kilomètres, car il voulait comprendre le sort des femmes qui vont chercher de l’eau à des sources à longue distance. Il a dit qu’en courant pour le semi-marathon, les athlètes ont reçu de l’eau à chaque moment, mais dans la vraie vie, nous devons comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes qui travaillent dur.

Plus tôt, il a également parlé de trois moyens simples d’économiser l’eau. Il a dit que nous ne devrions offrir qu’un demi-verre d’eau aux invités, et qu’ils peuvent en redemander s’ils ont soif.

Il a également demandé d’utiliser le petit robinet au-dessus des urinoirs afin d’économiser de l’eau.

La troisième suggestion était d’installer des robinets à capteurs dans les maisons qui peuvent contrôler l’utilisation de l’eau.

Kumar, tout en s’adressant aux gens sur la nécessité de conserver l’eau, a parlé des nombreux avantages de l’hydrothérapie. L’acteur, accro au fitness, a souvent parlé de ses séances d’entraînement rigoureuses et il a donné un aperçu de la façon dont l’eau l’a aidé à récupérer.

L’hydrothérapie ou l’aquathérapie est une forme d’activité pratiquée dans l’eau pour aider à la rééducation et à la récupération après un entraînement intensif ou une blessure grave. Cela est devenu de plus en plus une forme de traitement et d’exercice populaire pour les athlètes.

La Mission Paani Waterthon, une initiative de News18 et Harpic India, est sur le point de rassembler certaines des plus grandes célébrités, dirigeants et acteurs du changement pour unir leurs efforts pour une initiative visant à économiser l’eau et à la maintenir pour les générations à venir. L’événement mettra l’accent sur «Paani Ki Kahaani, Bhaarat Ki Zubaani», le thème de sensibilisation à la crise de l’eau en Inde.