Akshay Kumar libère SEQUEL MANIA avec Hera Pheri 3, Welcome 2, Awara Paagal Deewana 3; cela assurera-t-il le succès au box-office?

Superstar de Bollywood Akshay Kumar n’a pas eu le meilleur temps au box-office dans un passé récent. Tous ses films sortis cette année, y compris Bachchan Pandey, Samrat Prithviraj, Raksha Bandhan et Ram Setu ont échoué ou sous-performé, le dernier film n’ayant même pas réussi à capitaliser sur une formidable ouverture au box-office. Donc, il ressemble maintenant Akshay a décidé de revisiter la planche à dessin et de se rabattre sur le genre qui avait autrefois relancé sa comédie de carrière. De plus, ce n’est pas n’importe quel film comique qu’Akshay semble adopter, car un dernier développement suggère qu’il va monter dans un train de franchise en faisant revivre trois suites dont on parle depuis longtemps, Héra Phéri 3, Bienvenue 3 et Awara Paagal Deewana 2 parmi ses Nouveaux Films ardoise.

Akshay Kumar dans Hera Pheri 3, Bienvenue 2, Awara Paagal Deewana 3

Selon un rapport du site Web d’informations sur le divertissement Pinkvilla, il semble qu’Akshay Kumar veuille revenir à son genre de comédie bien-aimé, et quels meilleurs films pour le faire que les suites de ses trois films les plus appréciés, Héra Phéri, Accueillir et Awara Paagal Deewana. Apparemment, Akshay relancera ces producteurs de projets Firoz Nadiadwala, qui avait produit tous les autres films des franchises. Le rapport indique en outre que les trois films font l’actualité depuis assez longtemps, mais les choses semblent enfin aller dans la bonne direction après de multiples rencontres fructueuses entre la superstar et le cinéaste.

Réalisateurs pour Hera Pheri 3, Welcome 2, Awara Paagal Deewana 3

Ledit rapport ajoute que des pourparlers sont en cours avec trois réalisateurs différents les suites de Hera Pheri, Welcome et Awara Paagal Deewana, donc si tout se passe comme prévu, Akshay et Firoz devraient être le seul lien commun entre toutes les suites car les castings sont également attendus différer.