Akshay Kumar, le fils de Twinkle Khanna, Aarav, fête ses 21 ans ; l’actrice partage des photos d’hier et d’aujourd’hui avec un souhait d’anniversaire sincère

Akshay Kumar et Khanna scintillanteLe fils de Aarav fête ses 21 ans aujourd’hui. L’enfant star est devenu un beau garçon. Sur son compte Instagram, Twinkle Khanna a partagé une note sincère pour son fils. Elle a partagé des photos d’Aarav d’hier et d’aujourd’hui et les deux sont adorables. Sur la première photo, les fans peuvent voir Twinkle Khanna poser avec son garçon adulte. La deuxième photo est celle de l’enfance d’Aarav affichant son sourire le plus mignon. La légende est à la fois émouvante et drôle car, bien sûr, elle est écrite par nul autre que Mme Funny Bones.

Le doux message de Twinkle Khanna pour Aarav Kumar

Dans la légende, Twinkle Khanna a écrit qu’élever un enfant, c’est comme construire une maison, concevoir chaque pièce pièce par pièce. Les parents font de leur mieux et le remettent ensuite au propriétaire légitime. Elle a ajouté que les enfants redessinent ensuite la maison à leur guise et a plaisanté en disant qu’ils payaient également les factures. C’est une sorte de réflexion profonde. Elle a également souhaité le meilleur pour Aarav et l’a qualifié de gentil. En réalité, Aarav est devenu un très bel homme.

Consultez le message de Twinkle Khanna ci-dessous :

Comme beaucoup d’autres enfants stars, Aarav envisage-t-il également de rejoindre Bollywood en tant qu’acteur ? Récemment, on a demandé la même chose à Akshay Kumar et le Sooryavanshi L’acteur a dit qu’Aarav n’était pas intéressé à devenir acteur. Lorsqu’on lui a demandé s’il n’aimerait pas voir Aarav comme acteur, il a répondu qu’il voulait simplement le voir heureux. C’est en janvier 2001 qu’Akshay Kumar et Twinkle Khanna se sont mariés. Le 15 septembre 2002, les stars sont devenues parents d’Aarav Kumar. Nitara Kumar, la fille d’Akshay Kumar et Twinkle Khanna, est née en 2012.

Les projets à venir d’Akshay Kumar

Sur le plan du travail, Akshay Kumar a ensuite Mission Raniganj en cours. L’acteur partagera l’espace d’écran avec Parineeti Chopra dans celui-ci. Le film sortira le 6 octobre 2023. Akshay Kumar a une liste bien remplie puisqu’il sera également vu dans Bade Miya Chote Miya, Housefull 5, Bienvenue dans la jungle et beaucoup plus.