Akshay Kumar, la scène bizarre de la “statue” de Suniel Shetty dans “Sapoot” a stupéfié Twitter

Un film d’action de Bollywood est rempli de séquences de cascades puissantes et de scènes de combat raffinées qui demandent parfois aux cinéphiles de laisser la moindre once d’attente ou de logique derrière une intrigue crédible. Pendant des années, le public indien a aimé regarder des scènes qui défient complètement la logique sans remettre en question le scénario, mais avec le temps, le goût du public a changé.

Maintenant, alors que les spectateurs regardent en arrière dans le temps, ils rient de certains des contenus bizarres qui ont été créés dans les années 90. Récemment, une de ces scènes qui a attiré l’attention des internautes figurait dans l’acteur Sapoot de 1996, avec Akshay Kumar et Suniel Shetty dans les rôles principaux. La scène émotionnelle en question voit les deux superstars comme des frères qui tentent de sauver la vie de leur sœur. Lorsqu’elle tombe d’un grand immeuble, ils essaient de la sauver en lui tenant les mains. Malheureusement, ses mains leur échappent et les deux frères doivent la regarder tomber du bâtiment.

N’ayant plus aucun recours pour secourir, Akshay Kumar et Suniel Shetty crient “statue”. Au final, la sœur meurt au sol après la chute mortelle. Le créateur du film visait à susciter des émotions en utilisant le jeu cher à la fratrie, cependant, il apparaît désormais comme la risée des internautes.

Le clip viral a suscité une réponse tonitruante de la part des internautes, alors que certains s’en sont moqués, beaucoup ont également défendu la scène cinématographique. Un utilisateur a écrit : “Pendant un moment, je m’attendais à ce que le sort “statue” fonctionne.”

Un autre a ajouté: “Nous avons en fait dû endurer ce non-sens.”

Un utilisateur de Twitter a également fait une fouille sournoise sur les lieux et a suggéré un mot alternatif qui aurait pu les aider à sauver leur frère. L’utilisateur a dit: «Ils auraient peut-être dû essayer la ‘pause’. Je suis sûr qu’elle a pris le truc de la statue un peu plus littéralement étant donné qu’elle était clairement en détresse et qu’elle a donc peut-être mal interprété.

Pendant ce temps, un ardent fan a également défendu le clip en disant : « Je n’ai pas regardé ce film. Mais, il semble que ces frères et sœurs jouaient au jeu de la statue quand ils étaient enfants. En dernier recours, ils n’avaient d’autre choix que de prononcer ce mot alors qu’il n’y avait plus d’espoir. C’est purement émotionnel, pas logique. La critique est dure, sans comprendre le contexte.

Découvrez quelques réponses supplémentaires à la scène virale du film ci-dessous:

La vidéo virale a recueilli plus d’un millier de likes sur Twitter. En parlant de Sapoot, l’intrigue du film tourne autour de la vie de deux frères (joués par Akshay Kumar et Suniel Shetty) qui ont le cœur brisé après le meurtre odieux de leur père. Pour venger l’assassinat brutal, ils prévoient de faire tomber le gangster mortel qui est responsable de la mort de leur père.

