Akshay Kumar, Kartik Aaryan et d’autres stars célèbrent l’atterrissage historique de Chandrayaan-3

Chandrayan 3: Quel moment glorieux ! À l’heure actuelle, tous les Indiens sont fiers de la façon dont Chandrayaan 3 a effectué son atterrissage en douceur sur la lune, et nous sommes tous sur un nuage après avoir vu ce rêve impossible devenir réalité. L’histoire est écrite et tout le monde verse des larmes de joie, y compris nos célébrités. Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Kartik AaryanChiranjeevi Konidela et de nombreuses autres célébrités qui ont salué ce moment glorieux.

Akshay Kumar dit que nous sommes aux anges.

Un milliard de cœurs qui disent MERCI @isro. Vous nous avez rendus si fiers. Heureusement de voir l’Inde entrer dans l’histoire. L’Inde est sur la lune, nous sommes sur la lune. #Chandrayaan3 Akshay Kumar (@akshaykumar) 23 août 2023

La star d’OMG 2, Akshay Kumar, s’est rendue sur Twitter et a jeté des milliards à l’ISRO pour avoir rendu cela impossible, se disant chanceux de voir l’Inde entrer dans l’histoire.

La superstar du Sud, Chiranjeevi Konidela, affirme que l’histoire a été écrite.

Une réalisation absolument capitale pour l’Inde !! #Chandrayaan3 ? enregistre un succès inédit et spectaculaire !!! ??? L’histoire s’écrit aujourd’hui !! ??? Je me joins à plus d’un milliard d’Indiens fiers pour célébrer et féliciter notre communauté scientifique indienne !! Ceci clairement pic.twitter.com/tALCJWM0HU Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 23 août 2023

Chiranjeevi ne peut pas non plus contenir son enthousiasme et qualifie l’atterrissage réussi de Chandrayaan 3 sur la lune de succès spectaculaire.