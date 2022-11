Akshay Kumar jouera le héros de la vie réelle Sardar Jaswant Singh Gill: dix choses à savoir sur l’histoire héroïque

Virat Kohli est éperdument amoureux de sa femme Anushka Sharma et il n’hésite jamais à lui montrer son affection en public par de petits gestes. Et maintenant, ce seul geste de Virat laisse ses fans s’évanouir devant lui. Le couple informatique de Bollywood a été repéré à l’aéroport où ils ont joyeusement posé ensemble pour les photographes et leur jeu de jumelage a conquis les cœurs. Alors que Virat a été vu portant un sweat à capuche avec les initiales «A» avec un symbole de cœur et les fans ne peuvent pas rester calmes et tomber amoureux d’eux à nouveau. Les fans les appellent des buts en couple.

Virat qui se dirigeait vers l’aéroport avec Anushka a attrapé tous les globes oculaires avec son sweat à capuche et les fans l’appellent le plus mignon. Virat a même été vu en train d’interagir avec les paparazzi et de les remercier d’avoir compris et de ne pas avoir cliqué sur les photos de Vamika pendant qu’elle se faisait prendre avec eux.

Regardez la vidéo de Virat Kohli exhibant son sweat à capuche qui porte les initiales « A » de sa femme Anushka Sharma avec un cœur

Anushka et Virat se sont dirigés vers des vacances rapides, et c’était une pause bien méritée pour le couple. Il est rapporté qu’ils sont allés aux Maldives pour des vacances car c’est leur destination préférée et les fans ont hâte que le couple publie des photos de leurs vacances. Alors qu’Anushka et Virat sont des personnes privées et n’aiment pas beaucoup les regards des médias sur eux. Récemment, Virat a même exprimé son mécontentement après que la vidéo de sa chambre privée soit devenue virale sur Internet et que ses fans l’aient soutenu. Virat et Anushka se sont mariés en décembre 2017 et bientôt le couple fêtera ensemble son cinquième anniversaire de mariage. Jusqu’à ce jour, leurs fans ne peuvent pas se remettre de leurs photos de mariage de rêve, car elles étaient tout simplement magnifiques et accordaient de l’amour et seulement de l’amour.