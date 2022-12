Akshay Kumar joue de la guitare à Noël, Twinkle Khanna dit “heureux de ne pas avoir été témoin de cela”

L’acteur de Bollywood, Akshay Kumar, a présenté dimanche son nouveau talent de jouer de la guitare sur ses réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, Akshay a partagé une vidéo qu’il a sous-titrée, “POV : ambiance de Noël à Goa. Où rien ne reste immobile – ni moi, ni la caméra 🙂 #Christmas2022.”

Dans la vidéo, Akshay pouvait être vu en train de faire semblant de jouer de la guitare et de danser et de se synchroniser avec les lèvres sur une chanson de Noël. Akshay a enfilé un gilet noir, un pantalon bleu et des lunettes de soleil foncées. Peu de temps après avoir laissé tomber la vidéo amusante, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes rieurs. L’épouse d’Akshay, Twinkle Khanna, a commenté: “Je suis tellement contente d’être dans la pièce et de ne pas avoir été témoin de cela.”





L’actrice Diana Penty a écrit : “Joyeux Noël Monsieur.” Joyeux Noël Akki Monsieur”, a écrit un autre fan.

Pour les non-initiés, Akshay Kumar et sa fille Nitara ont été repérés, l’acteur tenant les mains de Nitara. Sur les réseaux sociaux, la même vidéo a rapidement gagné en popularité.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo de l’acteur marchant avec sa fille sur les réseaux sociaux. Partageant la vidéo, il a écrit: “Akshay Kumar emmène sa fille Nitara pour un film.”

Pendant ce temps, Akshay a récemment été vu dans un film d’action-aventure Ram Setu aux côtés de Jacqueline Fernandez qui a obtenu des réponses décentes au box-office. Il sera ensuite vu dans un prochain film d’artiste Selfiee, qui est un remake officiel en hindi du film malayalam , qui mettait en vedette Prithviraj et Suraj Venjaramoodu dans les rôles principaux. Outre Akshay, Emraan, Diana Penty et Nushrratt Bharuccha font également partie du remake.

Le cinéaste Raj Mehta dirige le projet. Il est produit par feu Aruna Bhatia, Hiroo Yash Johar, Supriya Menon, Karan Johar, Prithviraj Sukumaran, Apoorva Mehta et Listin Stephen. Le film marque la toute première collaboration à l’écran d’Akshay et Emraan et devrait sortir en salles le 24 février 2023.