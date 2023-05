Akshay Kumar, fans de Raveena Tandon sur un nuage neuf les voyant interagir lors de prix de style ; Shilpa Shetty a également repéré [Watch Videos]

Les fans d’Akshay Kumar et de Raveena Tandon sont ravis. Après des années, l’emblématique jodi des années 90 a été vue ensemble sur la scène d’un prix de style dans la ville. Akshay Kumar avait fière allure dans une tenue moderne en noir et blanc pimpante. D’autre part, Raveena Tandon portait une robe de couleur marron. Elle a remis un prix à Akshay Kumar sur scène. Les deux ont été vus en train de rire ensemble. Plus tard, ils se sont même assis ensemble au premier rang de la remise des prix. Raveena Tandon a été vue en train de montrer à Akshay Kumar les talons qu’elle portait pour l’événement. Les fans sont ravis de les voir ensemble comme ça. Twitter regorge de messages leur demandant de se réunir bientôt pour un projet.

LES INTERNETS HEUREUX DE VOIR AKSHAY KUMAR – RAVEENA TANDON

Les fans se sont souvenus de leurs films et chansons à succès, en particulier Tip Tip Barsa Pani de Mohra. La chanson a scellé sa place dans l’histoire cinématographique de Bollywood.

Akshay prenant le micro de Ravenne et donnant à ces staaf ….. baat chhoti h par yha baat baat ki nhi jajbaat ki h ??… Le respect que les akki ont pour raveena est juste ? #AkshayKumar #RaveenaTandon #NEET2023 #RRvSRH https://t.co/hkJoRZX5hB Créatif Yash (@charanyash00) 8 mai 2023

Aankhen Taras Gye Le Dono ko saath Daykhne kai Liye ??#AkshayKumar #RaveenaTandon ? pic.twitter.com/crsCviBSLv Atul Singh Shanu ? (@Mafiya_Singh1) 8 mai 2023

Aag aaj bhi laga rahe hai dono ??.. Raeena à aaj bhi bombe lagti hai ?? Ek Baar Aur Ho Jaaye Astuce Astuce ??#RaveenaTandon #AkshayKumar pic.twitter.com/X2nDmQTKyg ??????? ?????? ??? ??????? (@StarBoy_Maddy) 8 mai 2023

HISTOIRE DE RAVEENA TANDON ET AKSHAY KUMAR

Comme nous le savons, Akshay Kumar et Raveena Tandon sont sortis ensemble. Ils étaient censés se marier. Elle avait décidé de quitter son travail après le mariage pour se concentrer sur une vie de famille. Mais ensuite, il est passé à Shilpa Shetty, ce qui a causé beaucoup de chagrin.

Chaque passionné de Bollywood a une place spéciale dans son cœur pour le duo mémorable d’Akshay Kumar et Raveena Tandon.