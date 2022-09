Akshay Kumar est un acteur qui a toujours fait partie des publicités qui sensibilisent à diverses choses. Récemment, l’acteur a été aperçu dans une publicité pour la sécurité routière dans laquelle il interprète le rôle d’un flic. La publicité se déroule dans le contexte d’un mariage, où une fille se rend chez son mari depuis la maison de son père, et Akshay demande au père combien d’airbags y a-t-il dans la voiture. Plus tard, il donne un message indiquant qu’il devrait y avoir au moins six airbags dans une voiture afin que, si un accident se produit, les personnes qui y voyagent soient en sécurité.

Maintenant, l’annonce a reçu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux et la raison derrière cela est que les internautes pensent qu’elle fait la promotion de la dot. Quelques internautes souhaitent que la publicité soit interdite et supprimée. Découvrez les tweets ci-dessous

Propager la dot au nom de la sensibilisation à la sécurité. Quelqu’un ou un groupe de personnes a pensé cela, l’a présenté, a été accepté, a obtenu que les acteurs acceptent d’en faire partie, a tourné la vidéo, a obtenu le montage final, l’a diffusé. Est-ce que quelqu’un s’est opposé et a-t-il été entendu? Étrangement, non. https://t.co/d7T6kupaWx Docteur (@DipshikhaGhosh) 12 septembre 2022

Cette annonce fait la promotion de la dot; doit être retiré et interdit immédiatement ! @MinistryWCD @Twitter https://t.co/IuhhN9jVGF Bhavreen Kandhari (@BhavreenMK) 12 septembre 2022

Eh bien, nous nous demandons ce qu’Akshay Kumar a à dire à propos de cette critique.

En parlant des films de l’acteur, il a plusieurs films alignés comme Ram Setu, OH My God 2, Selfiee, le remake de Soorarai Pottru, Capsule Gill et Bade Miya Chote Miyan. Ram Setu, qui met également en vedette Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha, devrait sortir sur Diwali cette année.

2022 n’a pas été une grande année pour Akshay car ses trois films, Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan n’ont pas réussi à se faire remarquer au box-office. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Ram Setu.