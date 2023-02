Akshay Kumar fait danser Salman Khan sur le remix de Main Khiladi Tu Anari, les fans disent “Mujhse Shaadi Karogi 2 arrive bientôt”

Akshay Kumar et Salman Khan ont cassé Internet le samedi 4 février, lorsque les deux superstars ont dansé sur le morceau Main Khiladi du prochain film d’Akshay, Selfiee. La dernière vidéo de la chanson le montre avec Emraan dansant ensemble, ainsi que les femmes principales du film Diana Penty et Nushrratt Bharuccha.

Partageant leur clip sur Instagram, Akshay a écrit : “Et quand #MainKhiladi a captivé l’imagination de @beingsalmankhan, il lui a fallu à peine quelques secondes pour prendre le rythme. Phir kya bhai…bas dhoom machaai !! (Ensuite, nous nous sommes éclatés tous les deux) # Selfie”. Dans la vidéo, Akshay est d’abord vu en train de montrer sa bobine Main Khiladi avec Tiger Shroff à Salman, puis on les voit tous les deux s’amuser ensemble en groovant sur la chanson Selfiee.

Les fans ont pris d’assaut la section des commentaires en voyant leurs deux superstars préférées ensemble. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Quel plaisir de regarder mes stars préférées ensemble”, tandis qu’un autre a commenté : “Mujhse Shaadi Karogi 2 arrive bientôt”, ramenant Internet au film humoristique hilarant de David Dhawan de 2004 dans lequel Akshay et Salman se disputaient l’un l’autre. autre pour gagner l’amour de Priyanka Chopra.





Le dernier hit-parade est la recréation par Tanishk Bagchi du morceau extrêmement populaire Main Khiladi Tu Anari du film d’action-comédie de 1994 du même nom. Akshay Kumar et Saif Ali Khan ont dansé sur la chanson originale composée par Anu Malik, écrite par Maya Govind et chantée par Abhijeet Bhattacharya et Udit Narayan.

En parlant de Selfiee, qui sort en salles le 24 février, le film Raj Mehta est le remake officiel en hindi du film Malayalam Driving License. Akshay et Emraan seront vus dans les rôles joués respectivement par Prithviraj Sukumaran et Suraj Venjaramoodu dans l’original. Le film de 2019 a été réalisé par Lal Jr. alias Jean Paul Lal.

