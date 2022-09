Akshay Kumar et Twinkle Khanna organisent une fête d’anniversaire amusante alors que leur fille Nitara fête ses 10 ans

L’acteur de Bollywood Akshay Kumar et Twinkle Khanna ont récemment organisé une fête d’anniversaire amusante pour leur fille Nitara à l’occasion de son 10e anniversaire, le 25 septembre. C’était une fête à la maison à laquelle tous ses amis étaient invités.

Partageant les vidéos et les photos de la fête d’anniversaire, Twinkle a écrit: “Et juste comme ça, elle a 10 ans. Notre maison est un gâchis mais nos cœurs sont pleins. Joyeux anniversaire mon brillant et magnifique bébé !” Des stars de Bollywood, dont Bobby Deol et Tahira Kashyap, ont également réagi au message. Bobby a écrit “joyeux joyeux anniversaire”. Tahira Kashyap a commenté: “Le bonheur toujours.” Huma Qureshi a laissé tomber des cœurs sous le poteau.

Plus tôt, en parlant à Yahoo, Twinkle a parlé de sa fille et a déclaré: “Je pense qu’elle (Nitara) est très jeune et qu’elle devrait garder sa vie privée. Je ne mets pas vraiment de photos de mon fils Aarav. En tant que parents, nous essayons de les tenir à l’écart des projecteurs jusqu’à ce qu’ils comprennent les conséquences et apprennent à se gérer.

Sur le front du travail, Akshay Kumar sera ensuite vu dans Ram Setu qui mettra également en vedette Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha, Satya Dev et Nassar dans les rôles principaux. Partageant le premier regard de Ram Setu le lundi 26 septembre sur ses réseaux sociaux, l’acteur de Main Khiladi Tu Anari a écrit : “राम सेतु की पहली झलक… juste pour vous. J’ai fait ça avec beaucoup d’amour, j’espère que ça vous plaira. बताना ज़रूर #RamSetu. 25 octobre. Uniquement dans les cinémas du monde entier.”

La description du film sous la vidéo teaser officielle se lit comme suit : “Un archéologue athée devenu croyant doit courir contre la montre pour prouver la véritable existence du légendaire Ram Setu avant que les forces du mal ne détruisent le pilier de l’héritage indien. Une aventure d’action avec une forte portion de rebondissements, Ram Setu promet de garder le spectateur engagé et diverti, ce qui en fait le film festif parfait à apprécier avec toute la famille dans les cinémas.”