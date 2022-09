Akshay Kumar et Priyanka Chopra brûlent l’écran dans la chanson du film Barsaat sorti après 17 ans [Watch Videos]

Akshay Kumar et Priyanka Chopra formaient l’une des paires les plus chaudes et les plus réussies de Bollywood. Malheureusement, trop de différences sont apparues entre les deux, alimentées davantage par des interférences extérieures, ce qui a fait que leur appariement à l’écran a été de courte durée. Cela étant dit, c’était fantastique jusqu’à ce que ça dure, et au cas où vous auriez besoin d’un rappel, ou pour ceux d’entre vous qui étaient trop jeunes pour en faire l’expérience à l’époque (au milieu des années 2000 pour être précis), voici une vidéo de retour de Akshay Kumar et Priyanka Chopra brûlant l’écran de la Suneel Darshan a réalisé le film de 2005, Barsaat, qui, soit dit en passant, a ensuite été casté Bobby Déol à la place d’Akshay.