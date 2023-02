Akshay Kumar et Mohanlal faisant du Bhangra lors d’une vidéo de mariage deviennent VIRAL ; La superstar dit : “Je me souviendrai de ce moment POUR TOUJOURS”

Quelque chose comme ça arrive très rarement et ça reste pour toujours. Akshay Kumar et Mohanlal se sont rencontrés lors d’un mariage et les deux superstars ont fait irruption dans une danse Bhangra et ont conquis le cœur des fans avec leur incroyable chimie. Akshay a pris son Instagram et a partagé la vidéo de lui avec la sensation du sud Mohanlal et l’a appelé le jour le plus mémorable de sa vie. La légende écrite par Akshay Kumar sur son post Instagram disait : “Je me souviendrai pour toujours de cette danse avec vous @mohanlal Sir. Moment absolument mémorable”. Les fans sont trop gaga en voyant cette fraternité et insistent sur le fait qu’ils ont déjà collaboré pour un film.

Regardez la vidéo d’Akshay Kumar et Mohanlal faisant de la danse Bhangra et gagnant des cœurs comme jamais auparavant.

Akshay Kumar est un fan assidu de Mohanlal, eh bien, qui ne l’est pas ? Et cette vidéo d’eux dansant ensemble n’est rien de moins qu’un régal visuel pour les fans et les internautes. Akshay est la star la plus aimée de l’industrie et son travail a été apprécié partout. Son parcours est remarquable et la superstar de Khiladi fait sa place partout où il va. Et maintenant, avec cette vidéo de lui, ses fans espèrent qu’il collaborera avec Mohanlal et si cela se produit, cela fera griller des feux d’artifice au box-office.

Akshay Kumar sera ensuite vu dans Selfie avec Emraan Hashmi où il joue le rôle d’une superstar et a un tiff avec un fan joué par Emraan. Le duo a recréé la chanson Main Khiladi Tu Anari qui est déjà très appréciée des fans. Mohanlal jouit d’une énorme célébrité dans le sud et il n’y a pas de plus grande star que lui en ce moment. Et si les deux superstars s’unissent pour un film ensemble, eh bien, ce sera déjà un blockbuster !