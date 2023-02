Akshay Kumar et Emraan Hashmi sont à la gorge l’un de l’autre, le boycott Bollywood trouve mention

Akshay Kumar et Emraan Hashmi font monter la température alors que leur prochain film Selfiee est sur le point de sortir en salles. Au milieu des promotions dans tout le pays, les créateurs de “Selfiee” ont dévoilé mercredi la deuxième bande-annonce du film.

Les fans savent déjà que le film est un bras de fer entre une superstar et un super fan. Dans la deuxième bande-annonce, la situation s’aggrave et le combat entre l’inspecteur Om Prakash (joué par Emraan) et la superstar Vijay (joué par Akshay) prend une tournure laide impliquant leurs familles.

S’adressant à Instagram, Akshay a posté la bande-annonce avec une légende : “Aam aadmi ki kahaani toh bahot sun li, ab Vijay Kumar ki bhi sun lo.. Dekhiye #SelfieeTrailer2. Et regardez #Selfiee au cinéma le 24 février.”





Partageant la même bande-annonce, Emraan a écrit : “Superstar ke saath #Selfiee nahi, panga le liya.Regardez #SelfieeTrailer2 Now. Aage ki story – only in cinemas, Feb 24.” Il y a un autre régal pour les fans. Dans un nouveau teaser du film, Boycott Bollywood est présenté. Le boycott de Bollywood est à la mode depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, car Bollywood est attaqué à plusieurs reprises pour diverses raisons.

Prenant une position hilarante sur le sujet brûlant, le teaser montre, lorsque Boycott Bollywood est mentionné par un producteur, Akshay se pointe du doigt en suggérant s’il en était la raison ou non. Le producteur dans le teaser répond rapidement au geste d’Akshay, Non, Monsieur.

Selfiee est le remake officiel en hindi du film malayalam Driving License, qui mettait en vedette Prithviraj et Suraj Venjaramoodu dans les rôles principaux. Akshay et Emraan reprendront leurs rôles dans le remake.

Le film présentera également la version recréée de la chanson à succès Main Khiladi Tu Anari des années 90, chantée par Udit Narayan et Abhijeet Bhattacharya et recréée par Tanishk Bagchi. Menés par Raj Mehta, Akshay et Emraan ont collaboré pour la première fois dans Selfiee. (Avec les entrées de l’ANI)



