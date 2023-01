Akshay Kumar et Emraan Hashmi prennent un “Selfiee” viral avec Aishwarya Rai Bachchan ; annoncer la date de sortie de la bande-annonce

Akshay Kumar et Emraan Hashmi sont sur le point de s’unir à l’écran pour la première fois dans le prochain film de comédie dramatique intitulé Selfiee. Les acteurs ont dévoilé la première affiche du film, qui met en vedette Diana Penty et Nushrratt Bharuccha en tant que principales dames, sur leurs réseaux sociaux vendredi et ont également annoncé la date de sortie de la bande-annonce.

S’adressant à son Instagram, Akshay a partagé l’affiche et a écrit : “Préparez-vous pour une histoire unique d’une superstar et de son superfan ! #SelfieeTrailer sort le 22 janvier ! #Selfiee sort le 24 février uniquement dans les cinémas. Sur l’affiche, Emraan et son fils est vu en train de prendre un “selfie” avec la découpe d’Akshay, qui joue un acteur célèbre. “Deux générations, un amour commun et une histoire remplie de drames et de divertissements à venir bientôt !”, a écrit Hashmi avec le affiche.





Plus tard, les deux acteurs ont partagé un post hilarant prenant un “selfie” avec l’affiche d’Aishwarya Rai Bachchan du morceau culte Kajra Re en arrière-plan. Les deux acteurs se sont jumelés en chemises noires sur la photo virale. “Quand moi et @therealemraan avons essayé de faire correspondre kaale kaale naina avec des vêtements kaale kaale”, a écrit Akshay en se référant aux paroles de la chanson. Tandis qu’Emraan sous-titrait son message, “Chalo unke saath nahi to unke photo ke saath selfie hi sahi kyun @akshaykumar ! (Si ce n’est pas avec elle, alors un selfie avec sa photo au moins, à droite).





L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé que la bande-annonce de Selfiee, qui sera dévoilée le dimanche 22 janvier, sera attachée à Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham-star Pathaan qui sortira dans les salles du monde entier le 25 janvier. Outre Selfiee, Tu Jhoothi La bande-annonce principale de Makkaar sera également jointe à l’acteur dirigé par Siddharth Anand. Il y a aussi des rapports selon lesquels le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan sera attaché au film de Shah Rukh sur grand écran.

Réalisé par Raj Mehta de Good Newwz et JugJugg Jeeyo, Selfiee est le remake officiel en hindi du film malayalam Driving License, qui mettait en vedette Prithviraj Sukumaran et Suraj Venjaramoodu dans les rôles principaux. Le film de 2019 a été réalisé par Lal Jr. alias Jean Paul Lal.