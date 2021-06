Akshay Kumar et Ahan Shetty feront équipe pour le prochain projet de Sajid Nadiadwala | Nouvelles des gens

New Delhi : préparez-vous à assister à un autre nouveau couple à l’écran ! Le producteur-réalisateur Sajid Nadiadwala a réussi un coup de casting passionnant alors qu’il est prêt à réunir Akshay Kumar et Ahan Shetty pour un projet à venir, dont les détails ont été gardés secrets.

Alors que les deux acteurs ont respectivement « Bachchan Pandey » avec Akshay et « Tadap » avec Ahan sur les cartes avec Nadiadwala, maintenant que les deux se réunissent est définitivement une nouvelle qui nous a tous excités.

Le développement du projet est en cours et plus de détails à son sujet seront bientôt divulgués.

Une source proche de la production a partagé: « Toute l’équipe soutient ce groupe d’acteurs d’action qui réunit Akshay et Ahan pour la première fois. Seul Sajid monsieur pourrait rendre cela possible et nous sommes tous vraiment enthousiasmés par l’énergie que deux apporteraient aux écrans. Le projet n’a pas encore été annoncé et est au stade de la planification. Nous aurons plus de détails bientôt. «

Ce qui rendra cette collaboration encore plus spéciale, c’est le fait qu’Akshay partage d’excellentes relations avec le père d’Ahan, Suniel Shetty, et les deux ont fait partie de certains films emblématiques comme « Waqt Hamara Hai », « Mohra », « Hera Pheri » , ‘Dhadkan’ et ‘Awara Pagaal Deewana’, entre autres.

Pour les non avertis, Nadiadwala lance Ahan avec le réalisateur milanais Luthria ‘Tadap’, dont la sortie est prévue en septembre. Il met en vedette Tara Sutaria dans le rôle principal féminin.

Fait intéressant, c’est Akshay qui a présenté l’affiche du premier film d’Ahan, « Tapad ».

Pendant ce temps, Akshay et Nadiadwala ont collaboré sur plusieurs projets ensemble plus tôt, dont « Waqt Humara Hai », « Heyy Babyy », « Kambakkht Ishq », « Mujhse Shaadi Karogi », entre autres.

La prochaine collaboration d’Akshay et Nadiadwala, « Bachchan Pandey », devrait sortir en 2022. Plus tôt cette année, le look robuste d’Akshay du film a été dévoilé.

Outre ‘Tadap’ et ‘Bachchan Pandey’, d’autres films de Nadiadwala en préparation incluent Kabir Khan réalisé ’83’, Salman Khan-starrer ‘Kabhi Eid Kabhi Diwali’, ‘Heropanti 2’ avec Tiger Shroff, et le encore sans titre histoire d’amour épique avec Kartik Aaryan qui est dirigée par Sameer Vidhwans.