Akshay Kumar est-il prêt à travailler avec le fils de Suniel Shetty, Ahan Shetty, dans la production de Sajid Nadiadwala ?

Avant même la sortie de son premier film « Tadap », il semble qu’Ahan Shetty soit sur le point de se lancer dans un autre projet. Les rapports font le tour que le nouveau venu travaillera avec Akshay Kumar dans un projet produit par Sajid Nadiadwala. Le développement du projet est en cours cependant, plus de détails seront bientôt divulgués sur le projet. Ahan qui est le fils de Suniel Shetty est lancé à Bollywood par Sajid dans ‘Tadap’ face à Tara Sutaria.

Pendant ce temps, parlant de l’union d’Akshay et d’Ahan, une source a révélé: « Toute l’équipe soutient ce groupe d’acteurs d’action qui réunit Akshay et Ahan pour la première fois. Seul Sajid monsieur pourrait le rendre possible et nous sommes tous vraiment excité pour l’énergie que les deux apporteraient aux écrans. Le projet n’a pas encore été annoncé et est au stade de la planification. Nous aurons plus de détails bientôt. «

C’est Akshay qui a lancé la première affiche de ‘Tadap’ avec Ahan. Il a écrit: « Totalement cloué, le jeune homme en colère regarde ici, impatient de vous regarder sur grand écran. »

Suniel a même remercié Akshay en citant un tweet : « Merci akki @akshaykumar d’avoir montré tant d’amour et de soutien à Ahan. »

Merci akki @akshaykumar pour avoir montré tant d’amour et de soutien à Ahan https://t.co/xi8HAEr7cb – Suniel Shetty (@SunielVShetty) 2 mars 2021

En parlant d’Akshay, il travaille dans la production maison de Sajid, Bachchan Pandey, dans laquelle il joue le rôle principal. Le film met également en vedette Arshad Warsi, Jacqueline Fernandez et Kriti Sanon dans des rôles clés. Le film devrait sortir sur les grands écrans l’année prochaine.