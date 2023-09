Akshay Kumar dit que jouer le véritable héros Jaswant Singh Gill dans Mission Raniganj a réalisé le souhait de ses parents

Akshay Kumar rend hommage à Jaswant Singh Gill lors de la Journée des ingénieurs et exprime sa gratitude pour l’opportunité de le jouer dans Mission Raniganj.

Akshay Kumar est actuellement occupé à promouvoir son prochain film Mission Raniganj. À l’occasion de la Journée des ingénieurs, l’acteur a partagé une photo de Jaswant Singh Gill et a exprimé sa gratitude pour son rôle dans le film.

Vendredi, Akshay Kumar a profité de son Instagram et a partagé la photo de Jaswant Singh Gill, l’acteur a écrit : « Bonne #EngineersDay. Je ne pourrais même pas m’imaginer étudier dur pour devenir ingénieur. Mais ensuite j’ai eu l’opportunité de jouer un ingénieur courageux et intelligent comme Jaswant Singh Gill ji dans MissionRaniganj. Le souhait de mes parents a été exaucé.





Les internautes ont également réagi au message de l’acteur. L’un des commentaires disait : « Personne ne peut faire mieux que vous, monsieur ». Un autre a écrit : « Vous êtes une source d’inspiration, monsieur. » Un autre a écrit : « Je vous aime monsieur, j’attends avec impatience votre Mission Raniganj meilleurs vœux à toute l’équipe. »

Dirigé par Tinu Suresh Desai, Mission Raniganj est un thriller de survie basé sur l’effondrement des champs houillers de Raniganj en 1989 au Bengale occidental. Le film met en vedette Parineeti Chopra, Akshay Kumar, Ravi Kishan, Kumud Mishra, Pavan Malhotra et Rajesh Sharma, entre autres. Le film devrait sortir en salles le 6 octobre.

Akshay Kumar a été vu pour la dernière fois dans OMG 2 avec Pankaj Tripathi et Yami Gautam. Dirigé par Amit Sharma, le film a connu un énorme succès malgré l’obtention d’une certification A. Désormais, l’acteur essaiera le rôle de l’ingénieur Jaswant Singh Gill qui a sauvé la vie des mineurs piégés dans les mines de charbon inondées de Mission Raniganj.

Pendant ce temps, Akshay Kumar a également Welcome 3 en préparation, dont la sortie est prévue l’année prochaine. Le film met en vedette Suniel Shetty, Paresh Rawal, Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Disha Patani, Raveena Tandon, Lara Dutta et Jacqueline Fernandez, entre autres dans des rôles clés. En dehors de cela, l’acteur a également Bade Miyan Chote Miyan, avec Tiger Shroff, et Hera Pheri 3, en préparation, dont la sortie est également prévue pour 2024.

