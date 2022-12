Akshay Kumar dévoile son premier look en tant que Chhatrapati Shivaji Maharaj; les internautes disent, ‘Rahega à Bala salut’

Akshay Kumar a lancé le premier programme du prochain drame de la période marathi du réalisateur Mahesh Manjrekar, Vedat Marathe Veer Daudle Saat. L’acteur a dévoilé son premier look en tant que Chhatrapati Shivaji Maharaj mais les internautes ne sont pas prêts à l’accepter dans le rôle de The Great Maratha King sur grand écran.

Dans la première vidéo, Akshay est vu habillé en Chhatrapati Shivaji Maharaj et marchant vers la caméra depuis son darbar. La vidéo est soutenue par un fond sonore dramatique de personnes chantant Jai Bhavani Jai Shivaji. On le voit porter un regard intense alors qu’il marche sur la rampe.

Cependant, beaucoup de gens ne pouvaient pas s’identifier à Akshay dans le rôle du Grand Roi Maratha. Les internautes ont commencé à creuser au Khiladi Kumar pour avoir joué divers personnages historiques et ne pas avoir réussi à convaincre le public. Alors que certains l’ont supplié de ne pas terminer tout le tournage en 40 jours, certains ont dit que peu importe qu’Akshay joue Samrat Prithviraj ou Chhatrapati Shivaji Maharaj, il ne restera que Bala, le personnage qu’il a joué dans Housefull 4.

“Ye movie ko 40 din me khatam mat karo sir, thoda time aur effort dijiye. Bhagwan ka darja dete hai log Chatrapati Shivaji maharajji ko”, a commenté un utilisateur. Un autre utilisateur a écrit: “Akshay n’est pas parfait pour le rôle du grand roi chhatrapati shivaji maharaj.” Suivi par un autre utilisateur qui a dit : “Yahi prithivi Raj banega… Yahi shivaji banega… Acting housefull waleee karega .. rahega to you Bala hee.. koi aur acteur llao na Bollywood walo.”

Plus tôt dans la journée, Akshay a fait l’annonce du film en partageant une photo de lui-même regardant la photo de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Il a écrit la légende en hindi qu’il a commencé à tourner pour le film lundi et qu’il est honoré de jouer le rôle.

Le film, produit par Vaseem Qureshi, n’est pas seulement une histoire ou un cri de guerre ; c’est l’histoire du succès de l’Hindavi Swarajya et l’histoire d’un sacrifice glorieux et désintéressé comme aucun autre. Le casting est composé de Jay Dudhane, Utkarsha Shinde, Vishal Nikam, Virat Madke, Hardik Joshi, Satya, Akshay, Nawab Khan et Praveen Tarde. Réalisé par Mahesh Manjrekar, le film est une présentation de Qureshi Production et devrait sortir dans les cinémas à Diwali 2023 en marathi, hindi, tamoul et télougou.