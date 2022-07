Akshay Kumar devient le contribuable le plus élevé et reçoit le “samman patra” du département de l’impôt sur le revenu

Akshay Kumar a reçu un «samaan patra» du département de l’impôt sur le revenu pour être le plus gros contribuable de 2022. Selon les rapports d’ETimes, Khiladi Kumar a conservé le titre de «plus haut contribuable» au cours des cinq dernières années.

Le certificat honorifique de Kumar est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux et ses fans s’en vantent. Instant Bollywood a partagé un aperçu de l’attestation fiscale avec un message qui dit : “@akshaykumar reçoit un Samman Patra du département de l’impôt sur le revenu. De nouveau appelé le plus gros contribuable en 2022.”

Voici le poste







Kumar a été vu pour la dernière fois dans Prithviraj terne, et il a une grande gamme de films. La liste comprend Raksha Bandhan (la prochaine version majeure), Selfiee, Ram Setu, Bade Miyan Chote Miya, Gorkha et Oh My God 2. Récemment, Akshay a été considéré comme l’invité de Koffee With Karan de Karan Johar Saison 7 avec Samantha Ruth Prabhu , et il s’est ouvert sur les acteurs qui avaient peur de faire des films à deux héros.

Dans l’épisode, Karan Johar a interrogé Akshay Kumar sur les films pan-indiens qui attiraient l’amour des masses. A quoi Akshay Kumar a dit que les acteurs du cinéma hindi ont peur de faire “Deux héros, trois films de héros”, ne pensez pas que cela se produit dans le sud”. Pour les non-initiés, Akshay Kumar a été vu portant Samantha dans ses bras, et quand Karan a plaisanté à ce sujet à Samantha, elle a dit: “Je ne m’en plains même pas.”

Pendant le tir rapide, Karan Johar a demandé “si Chris Rock faisait une blague sur Tina (Twinkle), que feriez-vous?” Kumar répond rapidement en disant: “Je paierais ses funérailles.” Plus tard, Karan a affirmé qu’il voulait discuter du mariage de Samantha, et l’actrice a rapidement ajouté : “Vous êtes la raison des mariages malheureux.” Compte tenu du nombre de révélations que Karan Johar a faites lors de la promotion de cette saison de Koffee With Karan, il semble que ce sera sa saison la plus réussie à ce jour. Il a affirmé un certain nombre de choses, allant de l’admission de Sara Ali Khan et de Kartik Aryan à la fuite de questions au casting de l’étudiant de l’année.