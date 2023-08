Akshay Kumar dépose une adorable photo avec sa sœur Alka Bhatia sur Raksha Bandhan et la qualifie de « pilier de force »

A l’occasion de Raksha Bandhan, Akshay Kumar a déposé une adorable photo avec sa sœur Alka Bhatia avec une note touchante.

L’acteur Akshay Kumar a adressé mercredi ses vœux les plus sincères à sa sœur Alka Bhatia à l’occasion de Raksha Bandhan. Sur Instagram, Akshay a partagé une photo de retour avec sa sœur qu’il a sous-titré : « Jo tu mere naal hai te zindagi qui sab changa. Ma sœur, mon pilier de force depuis le premier jour. Joyeux #RakshaBandhan.





Peu de temps après avoir partagé la publication, ses amis et ses fans ont envahi la section des commentaires et laissé tomber des cœurs rouges et des émoticônes de feu. « Always Love You My Khiladi King », a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : « Je vous souhaite un très joyeux Raksha Bandhan alka dii et akkii monsieur. » Pendant ce temps, sur le plan du travail, le dernier opus d’Akshay, OMG 2, qui mettait également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam dans les rôles principaux, a rapporté Rs 126,42 crores au box-office indien.

OMG 2 marquait la 10ème sortie d’Akshay pour le Jour de l’Indépendance et semble avoir inversé la tendance dans sa carrière après une série d’échecs. En dehors de cela, il a également en préparation le remake hindi de « Soorarai Pottru », le thriller d’action « Bade Miyan Chote Miyan » et le cinquième volet de sa franchise de comédie à succès « Housefull ».

Récemment, la fière épouse et acteur Twinkle Khanna a partagé un doux message pour son mari Akshay Kumar sur le succès de sa récente sortie OMG 2, qui a récolté 120 crores au box-office. Sur Instagram, Twinkle a écrit une note pour son mari et a partagé l’affiche avec la collection du film.





Elle a écrit : « Félicitations Monsieur K ! Tellement fier de toi. Un film qui contribue à changer le système et qui bouleverse également le box-office. #omg2. »Le réalisateur d’Amit Rai a gagné Rs 120,62 crore 12 jours après sa sortie. Dès que l’acteur a posté pour Akshay, les fans et amis de l’industrie ont sonné dans la section commentaires. Akshay a laissé tomber un cœur et des émojis de mains jointes. (Avec les contributions de l’ANI)