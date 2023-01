Akshay Kumar demande à Tiger Shroff de se souvenir de cette chose importante alors qu’ils commencent à tourner pour Bade Miyan Chote Miyan

Akshay Kumar et Tiger Shroff ont commencé à tourner pour leur prochain acteur Bade Miyan Chote Miyan à Mumbai le samedi 21 janvier. Alors que les deux acteurs partageaient les photos de la cérémonie du muhurat sur leurs poignées de médias sociaux, les deux se tiraient également les jambes.

“Un film que j’avais très hâte de commencer #BadeMiyanChoteMiyan ! Pour ajouter à la montée d’adrénaline, mon Chote @tigerjackieshroff Hey Chote, tu ferais mieux de te souvenir pendant le tournage que tu es né l’année où j’ai commencé ma carrière”, a écrit Akshay. En lui répondant, Tiger a légendé les mêmes photos : “Je suis peut-être né la même année que vous avez été lancé, mais je suis sûr que vous pouvez toujours donner des coups de pied et sauter plus haut que moi ! Et le voyage de l’un des plus grands spectacles d’action commence aujourd’hui. !”.

Sur les deux photos que les acteurs ont téléchargées, Akshay et Tiger ont été vus en train de faire des poses d’action au premier clic et ont été vus avec le réalisateur Ali Abbas Zafar et le producteur Jackky Bhagnani sur la deuxième photo. Les quatre messieurs avaient l’air élégants dans des tenues noires.





Jackky a même écrit une longue note de gratitude remerciant les deux acteurs, le réalisateur et son père Vashu Bhagnani d’avoir cru en lui pour produire le film sous leur bannière Pooja Entertainment. Il a écrit: “Après des mois de travail, de rêve et d’élaboration de stratégies, nous sommes prêts à commencer ce voyage ambitieux et massif. Vraiment humble et honoré de me tenir aux côtés de mes ‘Bade’ et ‘Chhote’ sans leur signe de tête, mon rêve d’y parvenir n’aurait pas devenir réalité. @akshaykumar @tigerjackieshroff Je suis submergé et c’est un moment d’immense fierté et de joie pour nous à Pooja Entertainment. Aimez, adorez et respectez ces deux-là et j’ai hâte que le public voie ce que nous avons en magasin. “

“Cela n’aurait pas été possible sans notre capitaine @aliabbaszafar ! Il est maintenant prêt à conférer sa magie à ‘Bade Miyan Chhote Miyan’, notre projet le plus grand et le plus ambitieux ! Tellement reconnaissant à mon père @vashubhagnani de nous avoir cru et soutenu et de toute mon équipe et toutes les personnes associées à ce film. J’ai hâte de tourner celui-ci”, a conclu l’acteur-producteur.





La superstar malayalam Prithviraj Sukumaran sera considérée comme le principal antagoniste de Bade Miyan Chote Miyan. Les noms des principales dames n’ont pas encore été annoncés. Le film devrait sortir à Noël 2023 et se heurtera au film Dunki de Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani au box-office.

