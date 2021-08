Akshay Kumar confirme qu’il honorera la nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show »

Après l’annonce du retour de « The Kapil Sharma Show », les fans attendaient avec impatience la nouvelle saison du populaire talk-show comique. Et la première célébrité qui honorera le spectacle en tant qu’invité dans la nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show » n’est autre que Khiladi n°1 Akshay Kumar.

Akshay fera la promotion de son prochain film ‘Bellbottom’ qui devrait sortir le 19 août. Le drame d’espionnage tant attendu semble prêt à raviver la fortune de l’industrie cinématographique et à regalvaniser la magie du grand écran et Akshay et l’ensemble ‘ L’équipe de Bellbottom fera la promotion du film et exhortera les fans à regarder le film dans les cinémas les plus proches.

Quant à l’apparition d’Akshay dans ‘The Kapil Sharma Show’, ce sera sa 26e participation à l’émission. Il est déjà apparu 25 fois dans les éditions précédentes de l’émission à succès.

Le fait qu’Akshay soit le premier invité de l’émission a été confirmé par l’acteur lui-même lorsqu’il a réagi au tweet de Kapil Sharma faisant l’éloge de la bande-annonce et souhaitant à l’acteur du succès pour son prochain film.

Lorsque le comédien a félicité Akshay pour les critiques élogieuses de la bande-annonce de » Bellbottom « , l’acteur a tiré la jambe de Kapil et a écrit : » Jaise pata chala show par aa raha hoon, meilleurs voeux bheji uske pehle nahi. Milkar teri khabar leta hoon (Dès que vous j’ai appris que je viendrais à votre spectacle, vous m’avez envoyé vos meilleurs vœux et pas avant. Attendez que je vous rencontre). »

Jaise pata chala show par aa raha hoon, meilleurs voeux bheji uske pehle nahi. Milkar teri khabar leta hoon. https://t.co/60nI55ET4C – Akshay Kumar (@akshaykumar) 4 août 2021

Le mois dernier, Kapil Sharma a annoncé que le casting comprenant Bharti Singh, Krushna Abhishek, Chandan Prabhakar, Kiku Sharda, Archana Puran Singh, Sudesh Lahiri, lui-même et d’autres sont tous prêts à chatouiller les os drôles du public encore une fois avec une publication sur les réseaux sociaux.

L’acteur-comédien populaire a pris son compte Instagram et a partagé quelques selfies avec les comédiens vedettes qui feront partie de l’émission, y compris et sous-titré les photos, « nouveau départ avec tous les vieux visages #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon . »

La nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show » devrait être diffusée le 15 août.