Akshay Kumar confirme la date de sortie du film, qui sortira en salles dans le monde entier

Après beaucoup d’attente, Akshay Kumar a annoncé mardi 15 juin que son film « Bell Bottom » sortira en salles le 27 juillet. Il a également partagé un teaser passionnant du film à méga-budget, qui devrait sortir dans le monde entier.

Dans le teaser, on peut voir Akshay Kumar passer des rendez-vous dans un tailleur-pantalon à bas de cloche avec une mallette sur la chanson-titre « Bell Bottom ». La caméra s’arrête et zoome le 27 juillet, révélant la date de sortie.

En partageant le teaser, il a écrit : « Je sais que vous avez patiemment attendu #Bellbottom ! Je ne pourrais pas être plus heureux d’annoncer enfin la sortie de notre film. Arrivée sur les grands écrans du monde entier #BellBottomOn27July @vashubhagnani @vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani.

Situé dans les années 1980, ‘Bell Bottom’ avait créé un énorme buzz l’année dernière en devenant le premier film de Bollywood à commencer et à terminer son tournage au milieu de la pandémie de COVID-19 où l’ensemble des acteurs et de l’équipe du film se sont envolés pour l’Écosse une bio-bulle.

Le réalisateur Ranjit M Tewari est écrit par Aseem Arrora et Parveez Sheikh, et met en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta et Huma Qureshi dans des rôles clés. La date de sortie de « Bell Bottom » a été modifiée deux fois plus tôt en raison de la deuxième vague de COVID-19.

« Bell Bottom », un thriller d’espionnage, mettra en vedette Akshay dans le rôle d’un agent RAW. Il est basé sur les détournements d’avions qui ont pris d’assaut l’Inde au début des années 1980. Lara jouera le rôle de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi, alors au pouvoir. Vaani incarnera la femme d’Akshay dans le film.

Pendant ce temps, Akshay Kumar a annulé lundi 14 juin des informations affirmant qu’il avait réduit ses honoraires de 30 crores de roupies pour « Bell Bottom ». Le rapport indiquait que le producteur Vashu Bhagnani avait demandé à Akshay de réduire ses honoraires et l’acteur s’y était obligé. L’acteur a consulté sa page Twitter et a démenti la nouvelle rapportée par Bollywood Hungama. Akshay a tweeté : « Qu’est-ce que ça fait de se réveiller avec FAKE Scoops ! »

Qu’est-ce que ça fait de se réveiller avec FAKE Scoops ! https://t.co/jxn1cXT6as – Akshay Kumar (@akshaykumar) 14 juin 2021

En dehors de Bell Bottom, Akshay a une multitude de projets dans son chat, notamment Atrangi Re, Raksha Bandhan, Bachchan Pandey, Sooryavanshi, Prithviraj et Mission Lion.