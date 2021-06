Akshay Kumar commence le tournage de ‘Raksha Bandhan’ avec Bhumi Pednekar | Films Actualités

Bombay: Akshay Kumar a annoncé lundi le lancement de son prochain film « Raksha Bandhan ». Le film raconte l’histoire d’un lien frère-sœur et réunit Akshay avec la co-vedette de « Toilet: Ek Prem Katha », Bhumi Pednekar.

Taguant Bhumi sur Twitter, Akshay Kumar a tweeté : « En grandissant ma sœur, Alka était ma première amie. C’était l’amitié la plus facile. Le #RakshaBandhan de @aanandlrai est un dévouement à elle et une célébration de ce lien spécial. Premier jour du tournage aujourd’hui , j’ai besoin de ton amour et de tes meilleurs voeux. »

« Raksha Bandhan » est dirigé par Aanand L. Rai, qui vient de terminer le tournage du prochain film, « Atrangi Re » avec Akshay. Le film met en vedette Sara Ali Khan et Dhanush.

La liste des films à venir d’Akshay Kumar comprend également « Sooryavanshi », « Bell Bottom », « Prithviraj », « Bachchan Pandey » et « Ram Setu ».