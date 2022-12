Akshay Kumar commence à tourner pour Vedat Marathe Veer Daudle Saat, cherche des bénédictions pour jouer Shivaji Maharaj à l’écran

Akshay Kumar est prêt à jouer la vie du brave roi Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj dans le prochain réalisateur de Mahesh Manjrekar. Le programme de tournage de Vedat Marathe Veer Daudle Saat à Mumbai commence et Kumar cherche les bénédictions du grand roi guerrier.

Sur ses réseaux sociaux, Akshay a partagé une photo sur laquelle il cherche une bénédiction devant une photo de Shivaji Maharaj, et sa réflexion certifie le fait que l’acteur est prêt à jouer son drame de deuxième période. Tout en partageant la photo, il a écrit : “Aaj Marathi film Vedat Marathe Veer Daudle Saat ki shooting shuru kar raha hoon jis mein Chhatrapati Shivaji Maharaj ji ki bhoomika kar pana mere liye sau-bhagya ki baat hai. Main unke jeevan se prerna le kar aur ma Jijau ke aashriwaad se mera Poora prieas karunga. Aashriwaad banaye rakhiyega.”

Voici le poste







Vedat Marathe Veer Daudle Saat est le premier film marathi d’Akshay et le troisième film historique après Kesari (2019) et Samrat Prithviraj (2022). Plus tôt, en novembre, l’équipe Veer Daudale Saath a dévoilé le regard d’Akshay Kumar lors d’un événement mercredi. L’événement a été honoré par le ministre en chef Eknath Shinde, le chef du MNS Raj Thackeray et Salman Khan.

Pendant l’événement, la star de Ram Setu a occupé le devant de la scène et a partagé son point de vue sur le film. Kumar a promis qu’il mettrait son maximum d’efforts pour justifier le roi. Tout en interagissant en marathi, Akshay a ajouté : “M. Raj Thackeray m’a parlé de ce rôle. J’ai été surpris. Jouer Shivaji Maharaj à l’écran est une tâche énorme pour moi. Et je promets, jitna mera dum hai, mein iss film mein laga dunga .” Après avoir lancé le premier aperçu d’Akshay en tant que Mahraj, Kumar a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un look final et qu’il devait travailler davantage pour le rendre parfait. “Maharaj avait un nez pointu, et ce n’est qu’un premier regard, je dois y travailler davantage.”

Vedat Marathe Veer Daudale Saat est réalisé par Mahesh Manjrekar et produit par Vaseem Qureshi. Vedat Marathe Veer Daudle Saat est une présentation de Qureshi Production et devrait sortir dans les cinémas à Diwali 2023 en marathi, hindi, tamoul et télougou.