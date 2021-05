Akshay Kumar clarifie les rumeurs sur les dates de sortie de «Sooryavanshi», «Bell Bottom» | Actualités des films

New Delhi: Les fans d’Akshay Kumar devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour le voir dans ses films très attendus – « Sooryavanshi » et « Bell Bottom », car la star elle-même a publié une déclaration officielle clarifiant les spéculations sur les dates de sortie des deux films.

L’acteur de « Pad Man » a publié samedi 22 mai une déclaration officielle concernant la date de sortie spéculée de ses films très attendus – « Sooryavanshi » et « Bell Bottom » qui avaient été reportés en raison de la flambée des cas de coronavirus en Inde .

Akshay a déclaré: « Je suis honoré de l’excitation et de l’empressement de mes fans concernant la sortie de Sooryavanshi et Bell Bottom, et je tiens à les remercier du fond du cœur pour tout leur amour. »

« Cependant, à ce stade, il est purement spéculatif de dire que les deux films sortiront le jour de l’indépendance. Les producteurs des deux films travaillent sur les dates de sortie et feront des annonces au bon moment », a-t-il ajouté selon un communiqué officiel. .

Le film qui met en vedette Akshay et Katrina Kaif en tête devait sortir en salles le 30 avril.

Plus tôt, en mars, Akshay qui avait reçu un diagnostic de COVID-19 et en avril avait annoncé la date de sortie de son film avec une vidéo teaser sur son compte Twitter.

« Sooryavanshi », qui est une continuation de l’univers d’action policière « Singham », a commencé avec les stars d’Ajay Devgn « Singam » et « Singham Returns », s’est élargi avec « Simmba », mettant en vedette Ranveer Singh et Devgn, et a maintenant poursuivi avec Akshay personnage.

Dans «Sooryavanshi», Akshay incarnera le rôle d’un DSP, qui s’unit à «Singham» de Devgn et «Simmba» de Singh pour lutter contre le crime.

Parallèlement à cela, Katrina jouera le rôle de l’intérêt amoureux de Devgn dans le film. La sortie du drame policier était un sujet de spéculation depuis un an maintenant. Il devait initialement sortir le 24 mars de l’année dernière, mais a été retardé en raison de la pandémie COVID-19, qui a conduit à la fermeture des salles de cinéma.

Pendant ce temps, «Bell Bottom», qui devait sortir en salles le 28 mai, a également été reportée cette année et les nouvelles dates n’ont pas été annoncées par les fabricants.

Le film est un thriller d’espionnage et mettra en vedette Akshay jouant le rôle d’un agent RAW. Il est basé sur les détournements d’avions qui ont pris d’assaut l’Inde au début des années 1980. Le film met également en vedette Lara Dutta, Vaani Kapoor, Huma Qureshi et Adil Hussain dans les rôles principaux.

Lara essayera le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi, qui était au pouvoir à l’époque. Vaani jouera la femme d’Akshay dans le film.

En dehors de «Bell Bottom», Akshay a une avalanche de projets dans son chat, notamment «Atrangi Re», «Raksha Bandhan», «Bachchan Pandey», «Prithviraj», «Ram Setu» et «Mission Lion».