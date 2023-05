Akshay Kumar cherche des bénédictions au temple de Kedarnath, regardez une vidéo virale

L’acteur de Bollywood Akshay Kumar a visité le temple de Kedarnath sous haute sécurité et a offert des prières. Sur les photos, on le voit saluer ses fans à l’extérieur du temple.

L’acteur a également profité de son compte Instagram pour partager la vidéo de sa récente visite. Il a écrit dans la légende, « Jai Baba Bholenath ». Dans la vidéo, Akshay peut être vu entouré de ses fans, qui cliquaient sur les photos de l’acteur.

#MONTRE | Rudraprayag, Uttarakhand: L’acteur de Bollywood Akshay Kumar a visité le temple Baba Kedarnath aujourd’hui et a offert des prières. pic.twitter.com/0KLkYSF8Cz — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 23 mai 2023





Akshay a débuté sa carrière en 1991 avec Saugandh et a connu son premier succès commercial un an plus tard avec le thriller d’action Khiladi. Plus tard, il a également travaillé dans des films d’action tels que « Mohra » et Jaanwar et des films romantiques comme Yeh Dillagi, Dhadkan, Andaaz et Namastey London.

L’acteur est actuellement occupé par ses projets à venir, notamment OMG 2, Hera Pheri 3, Bade Miyan Chote Miyan et d’autres. Auparavant, il avait également visité le BAPS Hindu Mandir à Abu Dhabi lors du tournage de son film Bade Miyan Chote Miyan. Akshay Kumar et Tiger Shroff – avec Bade Miyan Chhote Miyan est réalisé par Ali Abbas Zafar.

Le film produit par Vashu Bhagnani verra la star malayalam Prithviraj Sukumaran jouer l’antagoniste. Sur le plan personnel, Akshay Kumar et Twinkle Khanna se sont mariés le 17 janvier 2001. Ils sont les fiers parents d’un fils nommé Aarav et d’une fille nommée Nitara, née en 2012. Twinkle a cessé de jouer en 2001 après avoir joué dans une chaîne. de films. Elle s’est aventurée dans l’écriture en 2015, en publiant son premier livre Mrs Funnybones. (Avec les entrées de l’ANI)



