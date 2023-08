Akshay Kumar célèbre la Journée de l’amitié en chantant et dansant sur Kya Hua Tera Wada avec des amis dans un clip amusant

Akshay Kumar attend la sortie de la comédie dramatique satirique OMG 2, qui s’affronte au box-office avec Gadar 2 de Sunny Deol le 11 août.

Le jour de l’amitié 2023, Akshay Kumar est allé sur Instagram et a partagé un clip amusant dans lequel lui et son groupe d’amis sont vus tenant divers articles ménagers et chantant et dansant sur le morceau emblématique rétro Kya Hua Tera Wada, à l’origine chanté par Mohammed Rafi et Sushma Shrestha pour le blockbuster Hum Kisise Kum Naheen de Nasir Hussain en 1977.

Sous-titrant sa vidéo, Akshay a écrit : » नहीं (Il n’y a pas de compétition pour s’amuser avec des amis) Peu importe l’âge ou le stade, mes amis font ressortir l’enfant intérieur en moi. Que Dieu bénisse tout le monde avec la joie de l’amitié. #Journée de l’Amitié ». Sa vidéo est instantanément devenue virale sur les réseaux sociaux.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Akshay sera ensuite vu dans la comédie satirique OMG 2, qui est la suite de sa comédie de 2012 OMG – Oh My God ! sorti il ​​y a 11 ans en 2012. Le réalisateur Amit Rai présente également Pankaj Tripathi, Yami Gautam, Pavan Malhotra, Govind Namdev et Arun Govil dans des rôles de premier plan.

Prévu pour sortir dans les cinémas du monde entier le 11 août, OMG 2 affrontera au box-office Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel, qui est également la suite du blockbuster de 2001 Gadar. Le réalisateur d’Anil Sharma présente également son propre fils Utkarsh Sharma, Manish Wadhwa, Gaurav Chopra et Simran Chopra dans des rôles clés.

Après OMG 2, Akshay a trois autres films en attente de sortie. Le premier d’entre eux est The Great Indian Rescue, basé sur la vie de l’ingénieur minier Jaswant Singh Gill, qui sortira en salles le 5 octobre. Le remake en hindi du film tamoul de Suriya, Soorarai Pottru, acclamé par la critique, sortira en salles le 16 février prochain. année. Son troisième film est l’acteur Bade Miyan Chote Miyan, dont la sortie est prévue à l’occasion de l’Aïd 2024.

