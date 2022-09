Akshay Kumar BLAMES Kapil Sharma pour Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj, Raksha Bandhan flop – voici pourquoi

Akshay Kumar a fait face à la pire période de sa longue et riche carrière ces derniers temps, probablement encore pire que sa phase du milieu des années 90, alors qu’aucun de ses films ne fonctionnait à l’époque également. Bachchan Panandey, Samrat Prithviraj, Raksha Bandhan tout s’est effondré cette année, avec Prithviraj être un désastre pur et simple pour la superstar au box-office après une éternité. Récemment, Akshay Kumar apparu dans le premier épisode de la nouvelle saison de Le spectacle Kapil Sharma pour promouvoir sa quatrième sortie de 2022, Cuttputliet à la consternation de tous, il a fini par blâmer l’hôte Kapil Sharma pour la performance décevante de ses films.

Akshay Kumar blâme Kapil Sharma pour l’échec de ses films

Dans une nouvelle promo pour le premier épisode du retour Spectacle Kapil Sharma, Kapil Sharma demande à Akshay Kumar, “Paji, har anniversaire pe aap ek saal chhote kaise ho jaate ho (Frère, comment rajeunis-tu d’un an à chaque anniversaire)?” Akshay, visiblement agacé, répond : “Ye aadmi itni nazar lagata hai sab cheezo pe meri filmo pe, paiso pe nazar daal di ab filmein nahi chal rahi koi (cet homme porte la poisse à tout ce que je fais, mes films, mon argent maintenant aucun de mes films n’est travailler), “envoyant Kapil et tout le monde sur le plateau éclater de rire. Regardez la dernière promotion de nouvelles de divertissement pour The Kapil Sharma Show ci-dessous:

Akshay Kumar rebondit avec Cuttputlli sur Disney Hotstar

BollywoodLife a attribué à Cuttputlli 3,5 étoiles sur 5 dans sa critique et a écrit: “Tout bien considéré, Cuttputlli est un retour en forme bienvenu pour Akshay Kumar à la fois en tant que film et en ce qui concerne sa propre performance. En fait, cela aurait dû faire sur grand écran au cours de l’une de ses trois sorties précédentes cette année.” La sortie du film le Star Disney le 2 septembre.