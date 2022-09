Spécial anniversaire d’Akshay Kumar : La star de Bollywood, Akshay Kumar, est célèbre pour ses amours présumées avec de nombreuses actrices de Bollywood. Son nom était lié à de nombreuses héroïnes, comme Pooja Batra, Ayesha Jhulka, Raveena Tandon, Rekha, Sushmita Sen, Shilpa Shetty et Priyanka Chopra. Maintenant, Akshay Kumar est marié à Twinkle Khanna et il profite de sa vie avec ses deux enfants. Selon les rapports, Raveena Tandon sortait avec Akshay Kumar et ils se sont également fiancés, mais le couple s’est disputé à propos de ses scènes romantiques avec Rekha dans le film “Khiladiyon Ka Khiladi”. Non seulement qu’elle a une fois surpris Akki en flagrant délit avec deux grandes actrices de Bollywood. Pour en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo complète.