Akshay Kumar après que la sortie de ‘Sooryavanshi’ a été reportée deux fois

Akshay Kumar et Katrina Kaif starrer ‘Sooryavanshi’ attend de sortir depuis plus d’un an maintenant. Réalisé par Rohit Shetty, c’est son troisième film sur un scénario basé sur la police. Le nombre croissant de cas de COVID a poussé les réalisateurs à repousser les dates de sortie en salles car c’est un risque énorme pour les films à gros budget d’opter pour une sortie numérique.

Dans une récente interview avec Hindustan Times, Akshay a expliqué comment ses tournages se déroulent au milieu de la pandémie, sa récupération COVID et bien plus encore.

Interrogé sur l’état actuel du film ‘Sooryavanshi’, il a déclaré: « Plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie prévue de ‘Sooryavanshi’, donc tout d’abord, je tiens à remercier tous mes fans du fond du cœur pour garder l’excitation toujours vivante. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Comme vous le savez, lorsque la situation a commencé à s’améliorer, l’équipe avait décidé de sortir le film plus tôt en avril, cette année, mais ce plan a également été déjoué. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ma mère dit généralement : « Fikar na kari puttar, ismein bhi kuch acha hi hona hai. » Au fil des années, j’ai commencé à y croire. Voyons, peut-être aurons-nous de la chance la troisième fois.

En référence à COVID-19, les films peuvent soit opter pour une sortie OTT directe, une sortie simultanée en salles et OTT, ou une sortie OTT dans les 14 jours suivant la sortie en salles. Cependant, Rohit Shetty n’a jamais été en faveur de la sortie OTT, le film semble donc être coincé dans un dilemme majeur.

En ce qui concerne les projets à venir, Akshay sera vu dans la sortie en salles de Ranjit M Tewari ‘Bell Bottom’ pour son prochain qui a été tourné au milieu de la pandémie et tourne actuellement pour ‘Rakshabandhan’ avec Bhumi Pednekar.