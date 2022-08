Akshay Kumar appelle Bhumi Pednekar "l'acteur sûr" avant la libération de Raksha Bandhan, dit "des crises de colère étoilées..."

Avant la sortie de son film très attendu Raksha Bandhan, la superstar de Bollywood Akshay Kumar a écrit un message d’appréciation pour sa co-star Bhumi Pednekar sur Instagram. Dans son message, Akshay Kumar a mentionné que son respect pour Bhumi avait augmenté car l’actrice avait accepté de faire un film où il n’y avait pas de rôle central féminin particulier. Raksha Bandhan devrait sortir en salles le 11 août.

“Des crises de colère étoilées, quelles crises de colère étoilées ? Yahaan khud hi fan ban na padta hai. Blague à part, ceci est un message d’appréciation pour mon ami et co-star @bhumipednekar, pour accepter de faire un film intitulé #RakshaBandhan et mettant en vedette 4 sœurs . Cela en dit long sur sa sécurité en tant qu’acteur”, a-t-il écrit.

Partageant la publication d’Akshay sur Instagram Story, Bhumi a répondu : “@akshaykumar (emoji au cœur rouge) je t’aime tout simplement et @aanandlrai monsieur.”





Réalisé par Aanand L Rai et écrit par Himanshu Sharma et Kanika Dhillon, le film est produit par Color Yellow Productions, Zee Studios et Alka Hiranandani en association avec Cape Of Good Films.

Outre Akshay et Bhumi, Raksha Bandhan met également en vedette Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Sadia Khateeb et Smrithi Srikanth qui seront considérées comme les sœurs de Khiladi Kumar. Le film a été tourné à Delhi l’année dernière.

Pendant ce temps, la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, sortira également dans les salles le 11 août. Bureau.