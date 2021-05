L’industrie cinématographique est peut-être à nouveau au point mort face au verrouillage du COVID-19, mais les fans de la superstar Akshay Kumar vont se régaler une fois les restrictions levées. Deux des films de l’acteur, «Sooryavanshi» et «Bell Bottom» sont prêts pour une sortie.

Réalisé par Rohit Shetty, « Sooryavanshi » devait sortir le 30 avril, mais en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, les réalisateurs avaient reporté la sortie du film. Un autre film d’Akshay Kumar, «Bell Bottom», devrait sortir en salles le 28 mai de cette année, mais avec l’état actuel de verrouillage dans le pays, cela semble hautement improbable.

Dernièrement, il y a eu un buzz selon lequel les deux films devraient sortir le jour de l’indépendance et les droits de « Bell Bottom » auraient été vendus à Amazon Prime Video.

Akshay Kumar a maintenant donné une clarification sur les rumeurs et a déclaré que les détails de la publication étaient purement spéculatifs pour le moment.

«Je suis honoré de l’excitation et de l’empressement de mes fans concernant la sortie de Sooryavanshi et Bell Bottom, et je tiens à les remercier du fond du cœur pour tout leur amour. Cependant, à ce stade, il est purement spéculatif de dire que les deux films sortiront le jour de l’indépendance. Les producteurs des deux films travaillent sur les dates de sortie et feront des annonces au bon moment », a déclaré Kumar dans un communiqué.

‘Sooryavanshi’ est réalisé par Rohit Shetty et fait partie de son univers de flic après Singham et Simmba. Akshay Kumar joue le rôle principal tandis que Katrina Kaif en tant que leader féminin tandis que dans le thriller d’espionnage, «Bell Bottom», Akshay jouera le rôle d’un agent RAW. Il est basé sur les détournements d’avions qui ont pris d’assaut l’Inde au début des années 1980. Lara essaiera le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi, qui était au pouvoir à l’époque. Vaani jouera la femme d’Akshay dans le film.

Akshay Kumar a également ‘Atrangi Re’ et ‘Raksha Bandhan’ d’Anand L Rai, ‘Prithviraj’ de Chandraprakash Dwivedi et ‘Ram Setu’ d’Abhishek Sharma.

Dans le même ordre d’idées, Akshay a reçu un diagnostic de COVID-19 en avril et a également été hospitalisé. «Merci à tous, pour tous vos vœux et prières chaleureux, ils semblent fonctionner. Je vais bien, mais par mesure de précaution sur avis médical, j’ai été hospitalisé. J’espère être bientôt de retour à la maison. Faites attention », a-t-il écrit sur ses pages de médias sociaux.