Akshay Kumar annonce la date de sortie de la bande-annonce de son film avec une nouvelle affiche

L’acteur Akshay Kumar a partagé dimanche une nouvelle affiche de son prochain film Raksha Bandhan, sur son compte de réseau social.



L’acteur de Samrat Prithviraj a pris sa poignée Instagram et a partagé une nouvelle affiche annonçant la date de sortie de la bande-annonce de son film très attendu Raksha Bandhan. À côté de l’affiche, Akshay a légendé son message : « Behen jaan hai… les sœurs et les frères sont liés par un lien d’amour incassable ! Voici notre tentative d’avoir un aperçu de leur monde ! #RakshaBandhanTrailer sortira le 21 juin 2022. »







La superstar Akshay Kumar sera à nouveau vue partager l’écran avec le co-acteur de Toilet ek prem katha Bhumi Pednekar dans son prochain film. Le film Raksha Bandhan est réalisé par Aanand L. Rai et produit par Zee Studios, Color Yellow Productions et Cape of Good Films.



C’est la deuxième fois qu’Akshay Kumar travaille avec le réalisateur Anand L Rai après Arangi Re. Le film met également en vedette Abhinay Raj Singh, Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Sadia Khateeb et Smrithi Srikanth dans des rôles de premier plan.

Avec Akshay et Bhumi dans les rôles principaux de la comédie dramatique, Raksha Bandhan est sur le point de sortir le 11 août 2022, qui devait initialement sortir au cinéma dans le monde entier le 5 novembre 2021, pour coïncider avec Diwali, mais cela a été reporté en raison de l’épidémie de COVID-19, qui a entraîné un retard dans la pré-production et d’autres travaux cruciaux.



Raksha Bandhan sera la troisième sortie d’Akshay Kumar en 2022 après Bachchhan Paandey et Samrat Prithviraj. Le point à noter ici est qu’Akshay Kumar affrontera M. Perfectionist Aamir Khan au box-office et les fans vont vivre le plus grand affrontement bollywoodien de l’année.